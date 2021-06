Vacuna Johnson & Johnson se aplicarán en la frontera norte de México: AMLO

-Los estados serán Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, y Tamaulipas

Durante la mañanera de este viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador indicó que las vacunas contra covid-19 de Johnson & Johnson que enviará Estados Unidos a México se aplicarán en la frontera norte.

“Se está haciendo el trámite para ampliarlas, ya sea que se reciban más del Gobierno de Estados Unidos o se adquieran a la farmacéutica”.

En este sentido, aprovechó para agradecer el ofrecimiento de Estados Unidos de enviar a México el biológico.

“Es un gesto de solidaridad, confirma que es buena nuestra relación, es un planteamiento que hemos venido haciendo de que hay que actuar con solidaridad”.

“Se van a utilizar para un plan de vacunación especial en los municipios fronterizos del país, en la frontera norte con el propósito de que se puedan regularizar ya las comunicaciones en la frontera, que se abra la frontera norte lo más pronto posible”.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores puntualizó que las vacunas serán para personas de 18 a 40 años en los 39 municipios de la frontera de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, y Tamaulipas.

“El objetivo es que a finales de junio tengamos cubierta esta población y podamos acordar con Estados Unidos que se abran las actividades, o casi todas las actividades, en la frontera”.

En cuanto a la vacuna Patria, dijo que México ya tiene solicitudes de más de siete países para participar en la Fase 3, entre ellos: Guatemala, Paraguay, Bolivia, Argentina, Cuba y Ecuador.

En otro tema, destacó que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegará a México el lunes por la noche proveniente de Guatemala.

“La agenda es la reunión en Palacio Nacional de la vicepresidenta y su comitiva; primero tendrá diálogo con el Presidente y luego una reunión de ambas delegaciones”.

López Obrador informó que visitará Aguililla, Michoacán, después de las elecciones del 6 de junio.

“Conozco Aguililla, me he quedado a dormir en Aguililla, les puedo decir que en frente de la plaza hay un hotel donde me he quedado a dormir, conozco el aguaje, conozco todo Michoacán y tengo la dicha enorme de conocer todo el país”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...