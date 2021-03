Todavía no termina la pandemia, debemos seguir cuidándonos advierte López Obrador

-Reveló que conmemorará la expropiación petrolera en Tabasco,

Durante la mañanera de este jueves, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador advirtió que la pandemia no ha terminado por lo que pidió a los ciudadanos cuidarse para evitar una tercera ola de contagios de covid-19.

“Hay que cuidarnos para que no venga una tercera ola, todavía no termina la pandemia, (…) no confiarnos porque no por situaciones nuestras, eso sí lo puedo garantizar, pero por cuestiones externas no estamos exentos de que se pueda presentar una nueva crisis económica y tenemos que estar preparados”.

Por otro lado, reveló que conmemorará la expropiación petrolera en Tabasco, también lamentó la muerte del artista Vicente Rojo.

“Un gran escultor, pintor, nacido en Barcelona llegó a México niño para recibir protección; llegó en el 49 a México, lo sentimos muy muy mexicano como se sentía él; lo conocí porque él hizo la fuente de la Plaza Juárez”.

López Obrador señaló que el tema entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Rusia, Vladimir Putin, respecto a un posible desacuerdo será pasajero.

“Deseamos buena relación entre los pueblos y entre los gobiernos del mundo, que no haya confrontación y mucho menos guerra, yo este creo que va a ser un asunto pasajero, solo un mal momento”.

El mandatario federal puntualizó que días antes de que un juez frenará la Ley de la Industria Eléctrica.

“Le habían corregido la plana” sobre asunto parecido, “en otro asunto parecido, observándole de que no podía conceder suspensión a quien no lo solicitaba, que solo aplicaba para el que solicitaba la suspensión; entonces, es interesante porque lo que hizo este juez fue generalizar su fallo, hacerlo extensivo”.

