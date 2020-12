Suspenden entregas de apoyos por inundaciones en Tabasco

En Tabasco, la Secretaría de Bienestar federal suspendió este lunes la entrega de apoyos de 10 mil pesos a los damnificados por las inundaciones, después de las aglomeraciones y el caos que se vieron el domingo, en el primer día, en los módulos instalados en Villahermosa y en los municipios de Nacajuca, Cunduacán y Emiliano Zapata.

“¿A qué hora llego señora? A las cinco de la mañana. Es hora que no ha salido. No he salido, estamos hasta al final, hasta el final y están diciendo ahora que van atender hasta las cinco de la tarde, la cola lleva más de una hora que no avanza un centímetro”.

“Desde las cuatro de la mañana están las personas aquí, no traen de comer, no traen ni agua pensando en que van a hacer algo, carajo, llegando allá a la mesa directiva dicen que no tienen nada”. Señaló la damnificada María de la Luz Gonzalez.

Miles de personas hicieron filas este domingo en el parque “Dora María” y otros módulos en Villahermosa, para recibir el apoyo de 10 mil pesos para la limpieza y rehabilitación de viviendas. El cansancio por la espera llevó a algunos a hacer reclamos a los policías.

“Llegué a las 8 de la mañana y son las 5 de la tarde y apenas voy saliendo. Me voy a mi casa para comprar aunque sea un poquito de lo que se perdió”, dijo Virginia Sánchez.

Algunos llegaron desde la noche del sábado para ganar lugar, pero no aparecieron en el registro.

“Llegué aquí como a las 7 y media, 8, y desde esa hora estoy haciendo cola y al final de cuenta cruzamos para allá desde el primer filtro supuestamente y ahí checaron y que no estaba”, refirió Audomaro Cabrera.

Otros decidieron quedarse formados desde hoy para recibir el apoyo este martes. Los recursos se entregarán hasta el próximo 20 de diciembre a 200 mil afectados, en más de 30 módulos en los 17 municipios del estado.

“Ya se cerró la etapa de atención a la emergencia. Los ríos han bajado ya su nivel, están por debajo de sus niveles críticos, empieza ya el regreso a las casas, ya estamos casi cero albergados”, insistió Adán Augusto López Hernández, gobernador del estado de Tabasco.

