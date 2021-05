SLP, uno de los estados donde se concentran las agresiones contra candidatos: AMLO

-Solicitó SCJN asumir responsabilidad y resolver pronto el caso del gobernador de Tamaulipas

Durante la mañanera de este viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador junto con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informaron que San Luis Potosí es uno de los estados donde se concentran las agresiones contra candidatos.

Ya que el 53.76% de las denuncias por agresiones están en Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero.

La titular de Seguros detalló también que van 13 candidatos asesinados previo a la elección.

Por su parte, la Guardia Nacional indicó que previo a la elección del 6 de junio, 57 candidatos han recibido protección.

“Dar seguridad a candidatos a gubernatura cinco, a presidencias municipales 17, a diputaciones federales 35; en total 57 servicios de seguridad a diferentes candidatos”.

La titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que en el primer cuatrimestre del año los delitos del fuero federal bajaron 2.6% en comparación con 2020.

“Consolida la tendencia a la baja con menos 28.6% en comparación con 2019. (…) En el primer cuatrimestre de 2021 se presentaron 4% menos homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año anterior”.

En cuanto a las víctimas de feminicidio, señaló que bajó de 98 a 77 delitos, es decir, una reducción de 21.4 por ciento.

“Además, hubo reducción de 0.3% en el último cuatrimestre respecto al mismo periodo del año pasado”.

El mandatario federal participó durante su conferencia matutina en la Cumbre Mundial de la Salud del G20, en donde afirmó que 30% de la producción de la vacuna contra covid-19 Patria será para países que lo necesiten.

“México está probando la vacuna Patria, cuando sea autorizada apoyaremos con el 30 por ciento de producción a los países que lo necesiten”.

López Obrador solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumir responsabilidad y resolver pronto el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

“A mí me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades, con claridad. (…) Que digan si el señor tiene fuero o no tiene fuero, y que asuma el Poder Judicial su responsabilidad, que todos actuemos de manera responsable”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...