Senado amplía dos años presidencia de Arturo Zaldívar en la SCJN

El pleno del Senado de la República aprobó con 80 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones un artículo transitorio para aumentar dos años el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, con lo que concluirá en 2024 y no en 2022 como lo marcaba la ley.

Los senadores discutieron la expedición de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La reforma desató protestas entre los Senadores de oposición.

“Solicito a la secretaría dé lectura a la propuesta de adición de un artículo transitorio que suscribe el senador Raúl Bolaños del Grupo Parlamentario del Verde”, Eduardo Ramírez, Presidente Mesa Directiva Senado

“Décimo tercero: con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el diario Oficial de la Federación de 11 de marzo de 2021 y las leyes reglamentarias a las que se refiere el presente decreto, la persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la SCJN y del CJF durará en el cargo hasta el 30 de noviembre de 2024”, Eunice Romo, Secretaria Mesa Directiva Senado.

Dicha modificación también amplía los periodos de los actuales Consejeros y Consejeras de la Judicatura Federal.

“Por no haber oradores consulte a la secretaría en votación económica si se aprueba la propuesta”, Eduardo Ramírez. Presidente Mesa Directiva Senado.

El artículo se votó sin discusión previa, pese a que se puso a consideración del pleno.

La discusión llegó una vez que el artículo ya se había votado y fue la oposición la que explicó los motivos por los que no debatieron.

“Con esto el presidente de la república se está apoderando del Poder Judicial, están violando la constitución, esto no puede ser, esto es aberrante, ¿y después de esto ustedes se llaman distintos al PRI? son lo mismo”, Juan Zepeda. Senador PRD.

“Es indignante que el Senado de la República sin discusión previa, sin concertación, lleve adelante una decisión política trascendente para la división de poderes. Causa horror la aplicación de este ejercicio. Son de las peores prácticas parlamentarias no usadas por el propio decoro por el viejo régimen. Por decoro, por dignidad, exijo al presidente de la Corte que no acepte esta aberración jurídica porque ninguna reforma puede ser en beneficio de persona alguna”, Dante Delgado, Senador Movimiento Ciudadano.

Aunque algunos senadores del PRI aprobaron la adhesión del artículo transitorio, la bancada hizo esta aclaración.

“Cuando nosotros quisimos buscar en el sistema el texto no lo encontramos, además se cerró el tablero sin permitir que se desahogara la segunda ronda de votaciones y eso ocasionó que muchos senadores de mi GP al no comprender lo que se estaba votando ni lo que estaba sucediendo hubiera emitido un voto diferenciado que mi bancada de ninguna manera quería manifestar”, Claudia Ruiz Massieu, Senadora PRI.

“Estamos ante un golpe de Estado al poder Judicial, con ese transitorio que hicieron aquí a oscuras, sin decirle a nadie, metiéndolo por la puerta de atrás, leyéndolo pero no publicándolo, pero más que nada ilegal que va en contra de la Constitución, están queriendo dominar al poder judicial para lo que resta de la administración del presidente López Obrador, es verdaderamente un abuso, una ilegalidad, un acto corrupto porque están dominando a un poder fuera de la ley”, Damián Zepeda, Senador PAN.

“Jamás se publicó este documento, el fondo del asunto no es el proceso legislativo, es el agandalle. Yo le pido al presidente de la Corte que por ética renuncien a esto que el Senado les acaba de otorgar”, Xóchitl Gálvez, Senadora PAN.

Ante los cuestionamientos de la oposición, el coordinador de Morena en el Senado tomó la palabra.

“Rechazo cualquier expresión de corruptos, no se llamen a sorprendidos, no se llamen asaltados, por eso me parece indignante que con un lenguaje soez, vulgar se nos insulte a los senadores de la mayoría, los llamo a la cordura, los llamo a la calma, los llamo a la prudencia, no todo es tiempo electorero, no todo es etapa de campaña política, ese enojo y ese coraje, esa indignación que sienten, trasládenla a la Cámara de Diputados a partir de ahora y convenzan a los legisladores de sus grupos parlamentarios y a la mayoría para que nos corrijan la plana”, Ricardo Monreal. Coordinador Senadores Morena.

Por la noche, el Consejo de la Judicatura Federal aclaró que el artículo décimo tercero transitorio, “no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales” ni “tampoco fue solicitado por el poder judicial federal”.

