“Saúl Huerta ofrece empleo a niños y jóvenes y después abusa de ellos”, acusan nuevas víctimas

La denuncia de abuso sexual, presuntamente cometida por el diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, hizo que se hicieran públicos otros señalamientos en su contra, por parte de jóvenes que presuntamente también fueron atacados por el político.

Su forma de operar es similar en todos los casos, busca a niños y jóvenes con escasos recursos, les ofrece ayuda, trabajo y les da dinero y una vez que el diputado federal se gana la confianza de las víctimas, supuestamente abusa de ellos.

“Fue a mi pueblo y bueno ahí lo conocí, mi papá igual y ya me ofreció un trabajo, de manejar con él, de andar manejando”, dijo Juan, presunta víctima de abuso sexual.

Esta víctima pidió ser identificada como Juan. Cuenta que el presunto abuso en su contra por parte del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, ocurrió cuando éste buscaba ser diputado federal por el Distrito 11 en Puebla y hacía campaña en la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán.

“Me presenté a su despacho, después me dijo que íbamos a ir a comer a un restaurante de mariscos y fuimos, comimos y después este le pidió al mesero que le trajera una bebida de siempre, eso le dijo. De ahí empezó a enseñarme como videos sexuales de hombres. Después de que tomé la bebida que me dio ya me empecé a sentir mareado y después que acabamos de comer me dijo que íbamos a ir a los temazcales. Me empezó a hacer preguntas, preguntas sexuales, y yo la verdad como era chico, no le dije a mi padre”, señaló.

El joven describe así el acercamiento del diputado en unos temazcales en Puebla.

“Me dijo que me quitara la ropa, que tuviera confianza, que éramos hombres, que no tuviera pena. Después de ahí me empezó a agarrar mi parte íntima, yo no quería, ya estaba mareado, tardó como seis minutos y después me dijo que no fuera a decir nada con mis papás porque les iba a pasar algo a ellos, que no dijera nada”, agregó.

El joven, que ahora tiene 20 años de edad, relata cómo decidió irse de México.

“Que no dijera nada porque les iba a pasar algo a mi familia. Me amenazó de muerte y yo por eso no tuve el valor de contarle a mi papá nada, de ahí le agarré odio a ese señor y después me empezó a hablar que fuera a trabajar con él, ya no le respondí nada y les dije que mis papás que yo me quería venir para acá”.

Y el padre narró.

“Dice yo no quiero estar aquí, yo no quiero ser chofer de él y ya no quiso y de repente sabes que, yo no quiero estar aquí y ya fue que se fue para Estados Unidos, me dijo apenas hace dos días. Que pague por lo que tenga que pagar, no puede quedar así impune“, enfatizó.

Una historia similar la describe otro joven, de 16 años de edad, quien pidió el anonimato.

Es originario de la Junta Auxiliar San Baltazar Tetela, en el municipio de Puebla, asegura que poco después de que conoció al diputado, le ofreció apoyo para conseguir una beca escolar. Según su testimonio, al igual que ocurrió con Juan, a él también lo habrían violentado en un baño de vapor.

“Yo de plano me asuste, porque pues ya empezaba a agarrar la mano porque ya quería que lo tocara a él y pues yo ya no accedí, me dio mucho miedo, me acuerdo que salí del baño”, concluyó.

