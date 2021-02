Reaparece AMLO en mañaneras, se contagió porque debe seguir trabajando

-Informó que los envíos a México de la vacuna de Pfizer se reanudará a más tardar el 18 de febrero

Durante la mañanera de este lunes, reapareció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien aprovechó para agradecer a los ciudadanos por sus buenos deseos durante su recuperación por Covid-19.

“Agradecerle a todos los mexicanos que se preocuparon por mi enfermedad, afortunadamente salí adelante, aquí estamos para continuar luchando, (…) también a muchos amigos del extranjero y a todo el pueblo de México que expresaron su deseo de que me recuperara y saliera adelante, agradecerles sus bendiciones, sus rezos, sus buenas vibras, sus buenos deseos. Y como decía José Martí, ‘amor con amor se paga’, y estamos de nuevo de pie y en lucha, vamos a continuar con la transformación”.

El mandatario federal dijo que fue sujeto a la investigación contra el Covid-19 del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.

“Acepté acepte formar parte, probando ciertos tratamiento y me empezaron a aplicar antiviral desde el lunes y desinflamatorios y afortunadamente dio buenos resultados. Estuve con molestias, lo que ya todo el mundo sabe: los dolores de cuerpo, afortunadamente poca temperatura y fui saliendo a medida que me aplicaron el tratamiento y que empecé también a ejercitarme, a caminar, a hacer ejercicios de respiración y afortunadamente salí adelante”.

Por otro lado, explicó que este domingo el virus ya había llegado a sus pulmones, derivado de los estudios que le realizaron.

“Primero dar gracias al creador, a la naturaleza y a la ciencia porque salí bien, sano, tengo en mi mente a quienes se han perdido la vida por esta terrible pandemia. El domingo que me hicieron una radiografía ya estaba el virus en los pulmones y había que frenarlo, por eso el tratamiento”.

Además, dijo que se contagió de Covid-19 porque tiene que trabajar.

“No me vacuné, no abusé, pude haberme vacunado, porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado, me cuidé, guardé mi sana distancia y me tocó, afortunadamente salí adelante”.

López Obrador informó que los envíos a México de la vacuna de Pfizer se reanudará a más tardar el 18 de febrero, y agregó que es muy probable que esta semana lleguen dosis de AstraZeneca.

“Se logró también el que se reinicie el envío de vacunas Pfizer a partir del 10 de este mes, ese fue el compromiso, del 10 al 18 de febrero tendríamos de nuevo vacunas Pfizer, la vacuna AstraZeneca ya se está produciendo en México, se está envasando, vamos a contar con las dosis suficientes”.

En otro tema, defendió sus reformas a la Ley Eléctrica ya que señaló que empresas particulares se habían apoderado del sector.

“No les gustó que envié una iniciativa al sector eléctrico porque se habían apoderado de la industria eléctrica las empresas particulares, comprando, sobornando, a autoridades corruptas”.

Además, dijo que la economía de México crecerá 5% este año, y afirmó que empleos se están recuperando.

“Ya no estamos perdiendo empleos, al contrario se recuperaron empleos en enero, se están recuperando en febrero, no tenemos problema de depreciación del peso”.

