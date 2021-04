Proyecto de sentencia del TEPJF sobre Salgado Macedonio que se discutirá este viernes

La autoridad electoral suspendió su candidatura a las elecciones guerrerenses del próximo 6 de junio y la de otros políticos de Morena por no haber presentado informes de gastos de precampaña y En Punto obtuvo el proyecto de sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se discutiría este viernes.

El proyecto de sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se discutiría este viernes, sobre las sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE) contra los exprecandidatos de Morena al gobierno de Guerrero, entre ellos Félix Salgado Macedonio, está a cargo del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Minutos más tarde, el Tribunal señaló que por ser de interés público se ponía a disposición de la ciudadanía el proyecto SUP-JDC-416/2021 de la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, relacionado con la candidatura de Félix Salgado, así como otros aspirantes a la gubernatura de Guerrero.

Propone anular las sanciones del INE y devolverle el asunto para que sancione a cada exprecandidato tomando en cuenta las particularidades de cada caso, las posibles sanciones van desde una amonestación públicahasta la pérdida del derecho a ser registrado como candidato el proyecto concuerda con el INE en que se incurrió en irregularidades al no informar sobre gastos de precampaña, pero no debe aplicarse en automático la pérdida de derechos de ser elegidos, sino que se debe valorar su voluntad y disponibilidad a hacerlo lo mismo ocurre con el caso de Raúl Morón en Michoacán, con el proyecto de la magistrada Mónica Soto.

El Tribunal revoca la sentencia la devuelve al INE para una sanción más proporcionada.

La autoridad electoral suspendió su candidatura a las elecciones guerrerenses del próximo 6 de junio y la de otros políticos de Morena por no haber presentado informes de gastos de precampaña.

El partido sostiene que no realizó ninguna precampaña con Guerrero, pero el INE verificó que Salgado Macedonio difundió videos pidiendo apoyos para ser el candidato del partido.

La suspensión de su candidatura no está relacionada con las acusaciones de abuso que pesan sobre Salgado Macedonio.

El veterano político, amigo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está acusado de violar a una menor de edad en 1998 y de abusar de una periodista en 2016, además de estar incriminado en al menos otras cinco agresiones sexuales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...