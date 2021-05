Cuando 16 estados ya están en verde y 15 en amarillo, un estado, Quintana Roo, está en semáforo naranja, y en riesgo de pasar al rojo por el elevado número de nuevos contagios por COVID-19. En los últimos 7 días se reportan un promedio de 141 nuevos casos diarios, solo once casos abajo del promedio que alcanzaron durante el pico de la segunda ola en enero, de 152 diarios y pese a eso, descartan en la entidad el cierre de bares y centros nocturnos.

Este martes, el doctor José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la secretaría de Salud, advertía que la entidad está entrando en una tercera ola.

En bares y centros nocturnos de Cancún y la Riviera Maya, son muy pocos quienes siguen las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas y la sana distancia.

“Aquí desaparece el Covid aquí se vive. No existe, para mí no, la verdad, no existe”, dijo Sandra, de Cataluña.

“Yo soy inmune a mí ya me dio”, agregó Jimena, de Guanajuato.

En restaurantes tampoco se acatan los límites de aforo al 50% y en las playas todo se ve como antes de la pandemia.

“Existen personas todavía con esta fecha que se rehúsan a las medidas higiénicas que estamos manteniendo en rigor”, refirió Astrid Granier, oficial Primero Secretaría de Seguridad Pública.

Pese a riesgo de tercera ola por COVID, Quintana Roo descarta cierre de bares y centros nocturnos. FOTO Noticieros Televisa

Las autoridades de Salud estatales informaron que se han suspendido más de 2 mil negocios por rebasar el aforo y no cumplir las medidas sanitarias y que, ante el peligro de volver a semáforo rojo, se reforzarán las verificaciones, por ahora, el cierre de bares y centros nocturnos está descartado.

“No se tiene contemplado esa estrategia, lo que estamos fortaleciendo es el apego a los protocolos sanitarios que existen en nuestro estado”, dijo Alejandra Aguirre, secretaria de Salud de Quintana Roo.

Esta tarde, en la conferencia de Salud se hizo un exhorto para que en Quintana Roo se tomen medidas de restricción, para contener lo que las autoridades ya consideran una tercera ola.

“Hay que estar muy pendientes del comportamiento regional, en donde tenemos tres entidades que no tienen un comportamiento descendente, una de ellas, que prácticamente representa ya un tercer periodo epidémico o una tercera ola, es Quintana Roo”, refirió José Luis Alomía, director General de Epidemiología, SSA.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...