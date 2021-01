Nuevo León se va por la libre y le pide vacunas a Moderna, CanSino, AstraZeneca y Pfizer

El secretario de Salud estatal, Manuel de la O, dijo que por instrucciones del gobernador Jaime Rodríguez, El Bronco, envió correos electrónicos a las farmacéuticas “para ver si nos pueden vender vacunas al gobierno de Nuevo León y a las empresas de aquí”.

El gobierno estatal decidió emprender su propia búsqueda de vacunas contra el covid-19 para aplicarlas a la población local, por lo que las solicitará directamente a laboratorios que las producen, como Moderna, CanSino, AstraZeneca y Pfizer.

En rueda de prensa, el secretario de Salud de la entidad, Manuel de la O, explicó que ya entraron en contacto con las farmacéuticas para comprarles el biológico, sin intermediarios, ante la necesidad que tiene el estado de proteger a una población de 5 millones de personas.

“Hoy hay pocas vacunas disponibles. Esperamos que lleguen de otros laboratorios más vacunas para que tengamos mayor acceso. Por instrucciones del gobernador Jaime Rodríguez envié correos electrónicos a Moderna, CanSino, AstraZeneca y los otros laboratorios, incluso Pfizer, para ver si nos pueden vender vacunas al gobierno de Nuevo León y a las empresas de aquí”, puntualizó.

El lunes 28 llegó a la entidad el primer lote de mil 950 vacunas que fueron aplicadas un día después a personal que está en la primera línea de combate al covid-19, es decir, empleados de hospitales públicos y privados de la entidad. La cantidad le pareció insignificante al doctor de la O Cavazos, pues de inicio tienen que ser inoculados 70 mil trabajadores del sector salud en la entidad, de acuerdo con cifras aportadas por la dependencia que encabeza.

El gobernador Jaime Rodríguez también mostró su disgusto y dijo que su administración e inversionistas de la localidad ya exploran la posibilidad de adquirir sus propias inmunizaciones, para no esperar el próximo embarque que les envíe el gobierno federal y que aún no ha sido anunciado.

Al respecto, De la O mencionó que ya hay empresarios dispuestos a aportar recursos para comprar directamente los biológicos a las farmacéuticas internacionales que las producen.

“La iniciativa privada puede ayudar también, porque les conviene, pues al estar sus empleados vacunados, su empresa va a ser más productiva, así que esperemos, en unas semanas, cuando exista mayor producción, podamos tener acceso los nuevoleoneses a otro tipo de vacunas”, apuntó.

Ante la demora de las vacunas en este fin de año, De la O Cavazos se dijo esperanzado de que el reparto en los estados no esté relacionado con una estrategia política.

“Espero que no se use la vacuna como algo electoral. La ciencia no se debe mezclar con la política. Cuando mezclamos salud y política destruimos. Hoy usamos la ciencia. La atención de los pacientes es lo que importa. No debemos tener una vacuna para un fin electoral. Eso sería un error garrafal, lucrar con algo tan sensible”, sostuvo en la rueda de prensa virtual con los medios, para actualizar cifras de coronavirus en la entidad.

En las últimas 24 horas se registraron en Nuevo León 35 fallecimientos, para sumar 5 mil 516, y 619 nuevos contagios, para llegar a 122 mil 604.

Con información de Proceso

Me gusta esto: Me gusta Cargando...