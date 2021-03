No ocultamos nada en el tema de la pandemia, defiende AMLO

-El presidente se vacunará la próxima semana en el módulo que le corresponde

Durante la mañanera de este miércoles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno oculta las cifras reales de contagios y muertes a causa de la pandemia de covid-19, al señalar que son transparentes en los tema de la pandemia.

“Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido realizar, yo diría que ha habido una entrega total, se ha actuado no sólo como buenos servidores públicos, sino de buen corazón, con mística, para enfrentar la pandemia”.

Agregó que tras someterse a un estudio de anticuerpos, los médicos le recomendaron vacunarse contra el covid-19, por lo que la próxima semana, acudirá al módulo que le corresponde.

“Me recomiendan los médicos que me vacune (…) me vacuno la semana próxima, no les voy a decir, porque no quiero que se haga un espectáculo, nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar. Me sacaron sangre para ver cuántos anticuerpos tengo, no hay problema, pero recomiendan que sí, me tengo que vacunar”.

Tras la reducción de contagios, el mandatario federal destacó que ya se encuentran en negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos para realizar la reapertura de la frontera norte.

“Hay ese propósito, de normalizar lo más pronto posible la relación económica y el flujo migratorio. Son buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, (…) con el presidente Biden, vamos a llegar a acuerdos, tenemos muy buena comunicación”.

También dio a conocer los avances de su gobierno en el primer trimestre del año, agregó que ya se analizan los contratos de terratenientes en Sonora, pues busca devolverles el agua y las tierras a los pueblos yaquis.

Aclaró que no se trata de una “expropiación de la tierra” y atribuyó las dudas del programa al proceso electoral.

“Estamos haciendo un levantamiento de todas las tierras para ver cuánto les quitaron, desde luego se constituyeron ejidos, esa propiedad social se tiene que respetar, ni modo que se expropien. (…) Lo mismo con el agua, porque todos la usan pero los pueblos yaquis no tienen, estamos planeando construir un acueducto para darles a los pueblos”.

López Obrador criticó que el Departamento de Estado de Estados Unidos informó sobre los derechos humanos, en el que acusaba de abusos a mujeres, niños y defensores en México.

“Nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otro país, entonces, ¿por qué el Gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que sólo competen a los mexicanos?”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...