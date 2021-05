Muere uno de los últimos indígenas hablantes del idioma ayapaneco en México

Manuel Segovia Jiménez, uno de los últimos hablantes de la lengua indígena ayapaneco, falleció este jueves a los 87 años en el municipio de Jalpa de Méndez, en Tabasco.

Manuel, que falleció de una enfermedad crónica y fue sepultado, había fundado un taller con niños y adolescentes para evitar la extinción de su lengua materna, el ayapaneco, un idioma indígena de la familia mixe-zoque.

Su hijo Manuel Segovia Velázquez explicó que solo sobreviven dos personas de la tercera edad que hablan este idioma.

Según datos de la Secretaría de Cultura, el último censo realizado en 2010 arrojó que 21 personas hablaban el ayapaneco en Tabasco.

“Él, junto conmigo fuimos los fundadores de los talleres del lenguaje zoque-ayapaneco, somos los iniciadores de este proyecto. Teníamos alrededor de 15 años encabezando estos proyectos para que el lenguaje no se perdiera”, explicó su hijo.

El hijo criticó al Instituto Nacional de Lenguas indígenas (Inali) por haber fingido “interés para posar para la foto” pero no para recuperar el idioma de su comunidad.

“¡Ya no hay nada que hacer! Las personas más sabias decayeron, los que quedan ya no es igual, no tienen todo el conocimiento que se necesita”, lamentó.

A mediados del siglo XX todavía quedaban casi 8,000 familias ayapanecas, pero a partir de la construcción de la carretera que une la capital del estado, Villahermosa, con el municipio de Comacalco comenzó la migración de estos pobladores y, con ello, la paulatina extinción de su lengua.

No obstante, la riqueza del ayapaneco se conservará escrita gracias a que dos lingüistas estadounidenses de la Universidad de Standford grabaron durante dos años a Manuel Segovia pronunciando frente a un micrófono las miles de palabras que conocía.

Con 68 lenguas indígenas y más de 7.4 millones de hablantes, México es uno de los 10 países con más lenguas originarias en el mundo, pero 31 están en alto riesgo de desaparecer y 37 están amenazadas.

Las más habladas son el náhuatl (1.7 millones), maya (775,000), tseltal (589,000), tsotsil (550,000), mixteco (527,000) y el zapoteco (491,000), según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Me gusta esto: Me gusta Cargando...