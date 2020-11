México sí podrá manejar primeras dosis de vacuna contra el Covid: Gobierno Federal

El presidente destacó que no será cómplice del outsourcing

Durante la mañanera de este martes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador junto con el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard aseguraron que México sí podrá manejar las primeras dosis de vacunas anticovid de Pfizer.

“La primera evaluación que hicimos es que sí va a poder tener resultados porque los primeros meses que Pfizer nos entregue vacuna, en caso de que logre la aprobación de FDA serán números muy manejables de un millón; entonces, sí tenemos la posibilidad de logística, según la Secretaría de Salud porque si no no hubiéramos firmado el acuerdo”.

Por otro lado, detallaron el informe semanal sobre la pandemia de Covid 19 donde se adelantó que se ampliará el convenio con hospitales privados para que atiendan a enfermos graves por esta enfermedad.

“Esto no se contempló en la primera etapa del convenio, se atendían a enfermos de otros padecimientos; ahora se está llevando a cabo esta nueva reconversión para que sean menos los hospitales públicos, pero los mejores porque tenemos disponibilidad de camas”.

El secretario de Salud (Ssa), Jorge Alcocer, detalló que el convenio contempla 50 nuevos hospitales privados, “de los seleccionados con los mejores médicos y equipamiento que nos da 150 camas agregadas”.

El presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, Mario González Ulloa, destacó que participarán activamente en la estrategia para contener y mitigar las afectaciones que esta generando el virus.

“Cuando se trata de la salud del pueblo, todos juntos”, destacó el presidente.

Por otro lado, indicó que el dinero que donen de su aguinaldo será para comprar ambulancias.

“Ese dinero, que son como 80 o 100 millones de pesos se van a destinar a la compra de ambulancias, el dinero que nosotros los funcionarios de alto nivel estamos voluntariamente aportando; se van a adquirir 80 ambulancias para 80 hospitales del IMSS Bienestar porque son los que están ubicados en las zonas más pobres y marginadas del país”.

El canciller destacó que la Audiencia Nacional de España ya autorizó la extradición de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).

“Lo que hizo la audiencia es desechar un recurso en el que efectivamente se apelaba a que hay una persecución política; conforme se vaya resolviendo, pues procederá la extradición, nosotros estamos listos para eso y estamos muy cerca de la FGR; la audiencia ya autorizó la extradición”.

El mandatario estatal les señaló a los empresarios para decirles que no se convertirá en cómplice del outsourcing.

“Sí me han visto representantes de empresarios y les he comentado que vamos a hablar sobre el tema, no me pidan que yo me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a lotrabajadores, no soy encubridor, para que mejor desistan; si el Congreso, si los diputados quieren que se mantenga la subcontratación son libres, es un poder independiente, pero el Ejecutivo no quiere que existan estos mecanismos que afectan a los trabajadores”.

Lopéz Obrador también sentenció que la delincuencia en la Ciudad de México se desatendió en gobiernos anteriores.

“La jefa de Gobierno está haciendo un esfuerzo importantísimo para reducir la criminalidad en la ciudad que considero se desatendió el problema en los últimos años”.

“No quiero yo culpar a nadie, nada más decir que empezaron a haber bandas que el cártel Tepito, que el cártel de Tláhuac, eso no había”.

