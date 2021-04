México saldrá más rápido de crisis económica por COVID-19 que otros países, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que México saldrá más rápido de la crisis económica por COVID-19 que otros países.

En su conferencia de prensa matutina, el López Obrador aseveró que laeconomía mexicana está respondiendo a pesar de la pandemia.

“Es muy satisfactorio que no haya devaluación. Desde que llegamos al Gobierno, a pesar de la pandemia, no ha habido devaluación y hemos llevado a cabo una estrategia para la recuperación económica que nos está funcionando. Vamos a salir más rápido de la crisis económica que otros países”, señaló AMLO.

El Presidente de México dijo que si sus adversarios pudieran patentar la pandemia COVID-19 en México, lo habrían hecho.

“Hubo países que cayeron más, no es consuelo, pero digo esto porque nuestros adversarios no ven el contexto, no ven lo que pasa en el mundo, nada más que no han podido porque si de ellos dependiera la pandemia la hubiesen patentado en México, nada más que no se puede, pero lo han intentado”.

Sobre el ajuste que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) al aumentar la proyección de crecimiento para México, López Obrador dijo que es muy satisfactorio que a pesar de la pandemia no ha habido una devaluación.

“Ahora hasta los más precavidos como es el caso del Fondo Monetario Internacional ya están pronosticando que vamos a crecer al 5%, eso es lo que nosotros estimamos, eso es lo que piensa Hacienda, aunque yo soy más optimista”, comentó.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó su proyección de crecimiento para México a un 5% durante este año y 3% en 2022 gracias a la capacidad exportadora del país y sus fuertes vínculos comerciales con Estados Unidos, donde se espera para este año uno de los ritmos de expansión más veloces en al menos cuatro décadas.

En general, las economías de América Latina presentarán un crecimiento en 2021 levemente mejor al previsto gracias un rebote de la actividad entre los exportadores de materias primas, pero la recuperación será dispar y la falta de vacunas continuará siendo un lastre, indicó el martes pasado el FMI.

En su reporte Perspectivas de la Economía Mundial, el organismo estimó una expansión de 4.6% para América Latina y el Caribe este año, una mejoría de 0.5 puntos porcentuales en comparación con la estimación anticipada de enero. En 2022, la región crecería 3.1% tras sufrir una contracción de 7% el año pasado.

