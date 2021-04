México ha aplicado 11 millones 204 mil 183 de vacunas contra COVID-19

Durante la conferencia diaria celebrada en Palacio Nacional, se dio a conocer que el número de muertos a consecuencia de COVID-19 en México incrementó este sábado a 209 mil 212 personas, en las últimas horas se reportaron 2 mil 192 fallecimientos.

“Es importante que sepan que estas defunciones no se presentaron del día de ayer para hoy. Estas defunciones son parte de la dictaminación, y el 67 por ciento de las defunciones que se sumaron en este gráfico de ayer para hoy corresponden al año 2020. Es decir, están distribuidas de acá hacia atrás en el gráfico y estas son porque son defunciones que no necesariamente envían un resultado positivo a COVID-19”, Gabriela del Carmen Nucamendi, directora de Vigilancia Epidemiológica de enfermedades no transmisibles.

El número de contagiados de viernes a sábado fue de 6 mil 356,acumulando un total de 2 millones 278 mil 420 personas infectadas.

Respecto al número de vacunas aplicadas en nuestro país hasta las 4 de la tarde de este sábado sumaron 11 millones 204 mil 183 de un total de 16 millones 413 mil 350 vacunas que han llegado a México.

