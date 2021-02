Más comunidades indígenas de Chiapas rechazan vacunación contra COVID-19

En Chiapas, comunidades indígenas tzeltales se están sumando al rechazode la vacuna contra el COVID-19, tal como ocurrió en San Juan Cancuc, en Tenejapa, municipio vecino, la asamblea de habitantes también acordó no participar en la vacunación.

“No nos vamos a vacunar porque aquí la enfermedad no llegó, no ha habido casos, para que, no ha habido un contagio de COVID. Mi familia tampoco se quiere vacunar”, Sharon Onofre Pablo, habitante de Pactetón municipio de Tenejapa, Chiapas.

En la comunidad de Pacteton, del municipio de Tenejapa, la falta de información sobre el COVID-19 hace que la mayoría de sus habitantes no quiera vacunarse.

“Tenemos mucho miedo a la enfermedad. Yo no voy a vacunarme, también le temos miedo a la vacuna”, expresó Micaela Meza Jiménez, habitante de Pactetón municipio de Tenejapa, Chiapas.

Pactetón es una de las 30 comunidades de Tenejapa que han realizado asambleas donde han decidido rechazar la instalación de módulos de vacunación

“Sí se va a respetar porque son los mismos habitantes del municipio los que definen los acuerdos sobre ese tema de vacunación. Hay mala información de donde mencionan que en la vacuna están expandiendo el virus”, informó Pedro Pablo Luna López, Secretario de Protección Civil de Tenejapa, Chiapas.

Según las autoridades en Tenejapa no hay casos confirmados de COVID-19.

“Hasta el momento no hemos detectado ningún caso de COVID-19, aunque en algunas comunidades de que sí existen los síntomas pero no se ha reportado ninguna”, aseguró Pedro Pablo Luna López.

Juan Sántiz y su familia son de los pocos hablantes que sí desean vacunarse, aseguran que la vacuna les permitirá protegerse de la pandemia.

“Mi familia y yo decimos, si nos toca la vacuna pues adelante, si, y pues estamos dispuestos pero hasta ahorita no ha llegado todavía en nuestras comunidades”, finalizó Juan Sántiz, habitante de Tenejapa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...