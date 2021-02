Lanzan campaña para salvar a la Catedral Metropolitana

Debido a la pandemia por COVID-19 la Catedral Metropolitana se ha visto afectada. Antes de esto, los cierres viales en el Centro y las manifestaciones también la afectaron, señalan autoridades de la Catedral.

“La pandemia vino a coronar estos cierres y tuvimos, como tantos otros lugares, que cerrar las puertas para poder cuidarnos, a diferencia de otros países como Canadá, Estados Unidos y Europa, no tenemos en México la costumbre de colaborar con la iglesia, sino sólo a través de la limosna; razón por la cual, al no haber fieles, las limosnas no llegaron”., informó Ricardo Valenzuela, Rector de la Catedral Metropolitana.

Con un ahorro de seis meses previos lograron salir adelante, pero se acabó dicho recurso.

Y al no poder recibir visitas de turistas nacionales y extranjeros, y no tener celebraciones normales, los ingresos que recibían se han visto mermados.

Se necesita pagar el mantenimiento, los salarios de los trabajadores.

“Lo importante es poder sostener a los empleados y hoy algunas cuestiones de mantenimiento que han dejado de hacerse, limpieza, pago de luz, pago de agua, porque estos impuestos no han sido condonados, cabría pensar en una siguiente etapa de recaudación para campanarios, pintura y cúpula”, agregó Ricardo Valenzuela, Rector de la Catedral.

La Catedral necesita varios sacerdotes para poderla atender, hoy sólo hay dos, ellos han sobrevivido de donativos de despensas.

Es por esto que lanzaron la campaña “La Catedral de Todos” para donación de fondos.

“El llamado que hoy se nos hace para que todos busquemos sumarnos, en medio de una crisis que no podemos ignorar, en un tiempo razonable esta campaña puede poner el nombre de México, el nombre de la generosidad de los mexicanos para con su Catedral, muy alto, creo que va a ser una gran experiencia poder ayudar, poder conocer y difundir lo que la Catedral es para todo el país, estimamos que la meta ideal es de 600 pesos al mes, ha habido semanas que se han recaudado 5 mil pesos a la semana, es por eso esta situación en la que tenemos que ayudar”, finalizó Germán Campos, Coordinador de la Campaña.

La Catedral es un monumento arquitectónico, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, conserva la memoria artística, cultural y religiosa de nuestro país. Es por esto que aseguran que su rescate es fundamental.

