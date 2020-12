Justo y necesario que se aumente el salario mínimo: AMLO

Alistan iniciativa para poner topes a los salarios de funcionarios

Durante la mañanera de este miércoles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador indicó que es Justo y necesario que se incremente el salario mínimo.

“Acabo de ver unas gráficas sobre el salario mínimo en México conforme a otros países y es una vergüenza en América Latina es el más bajo”.

Por lo anterior, señaló que se dialoga con el sector privado sobre el aumento a este rubro.

Por otro lado, indicó que se estableció un diálogo entre los sectores obrero y empresarial para llevar a cabo un acuerdo sobre el outsourcing y el reparto de utilidades, en ese sentido, solicitó al Congreso esperar para discutir el tema.

“Se le va a pedir al Congreso que nos espere, de modo que la iniciativa que se está presentando pueda ser enriquecida a partir de este diálogo”.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Luisa María Alcalde, destacó que entre los acuerdos está la solicitud al Congreso para que la discusión de la iniciativa se posponga a febrero de 2021.

“Se señalará como preferente para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y en su caso aprobarse”.

Por su parte, el titular de Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, sentenció que la nueva propuesta para regular el outsourcing será mucho mejor que la presentada originalmente.

“Es un tema muy revisado, discutido y con todo esto vamos a llegar a conclusiones muy favorables”.

En otro tema, el presidente consideró que su gobierno no tiene una oposición fuerte, por lo que calificó las diferencias con los gobernadores de la Alianza Federalista.

“Es algo consustancial a la democracia; no se puede gobernar a partir del chantaje, vamos a entendernos. (…) La verdad es que no tenemos una oposición muy fuerte, además los conservadores han actuado por la vía pacífica, no ha habido violencia, entonces no hay nada que temer, tiene que haber oposición si no sería una dictadura, no habría democracia, es legítimo que haya gobernadores que están en contra de nosotros, como es el caso del gobernador de Jalisco, de Nuevo León, de Tamaulipas y otros, es normal, es consustancial a la democracia”.

Por otro lado, López Obrador señaló que alista una nueva iniciativa para poner tope a sueldos de funcionarios, luego de los amparos otorgados contra la reforma de 2019.

“Los sueldos, todavía tenemos ese pendiente porque hubo quienes se ampararon y lograron amparos y todavía hay ministros que están ganando en total hasta 700 mil pesos mensuales, pero este asunto no se termina porque sí aplicaron esos amparos, pero yo voy a enviar en su momento otra iniciativa”.

