Ingreso de personas por frontera sur de México sigue pese a restricciones

Aunque el Gobierno federal anunció que a partir de este viernes habría nuevas restricciones en la frontera Sur para el tránsito terrestre y proteger así la niñez migrante y evitar la propagación de contagios de COVID-19, esta mañana el ingreso continuó de manera habitual.

El Gobierno de México informó que con este operativo se busca salvaguardar los derechos e integridad de menores de edad migrantes de diferentes naciones centroamericanas, usados por redes criminales como salvoconducto de tránsito para llegar al norte del país.

Entre el 1 de enero y 18 de marzo, se han identificado 4 mil 180 niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados, quienes viajaban de manera irregular en territorio mexicano y son presas de traficantes de personas que lucran con la migración irregular.

El Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, ha identificado, con base en las entrevistas hechas a los adultos que acompañan a estos

menores de edad, que los supuestos ‘guías’ les sugieren viajar con ellos para facilitar la entrada a México y Estados Unidos.

Por lo anterior, se tomó la decisión de implementar acciones interinstitucionales consistentes en el despliegue de activos a lo largo del río Suchiate, puentes y puntos de internación o acceso del perímetro fronterizo, donde se contempla la instalación de filtros sanitarios y de inspección para verificar la documentación y condición migratoria de personas y familias que pretendan ingresar a territorio nacional.

Sin embargo aún por la mañana, la vigilancia, el tránsito de personas y mercancías, se realizó de manera normal en Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la frontera con Guatemala.

Inicia restricción en frontera Sur de México para proteger a niñez migrante y evitar COVID.

Se pudo observar que el tránsito de vehículos provenientes de Guatemala y el traslado de personas por balsas continúo de manera habitual.

“Con la familia sí, venimos aquí por cinco días, de paseo ¿qué le pidieron para entrar a México? pues fíjese que no, lo normal de siempre, no hay ninguna restricción por el momento, supuestamente dijeron que hoy cerraban pero no, no pasó nada”, agregó el señor Omar Flores, habitante de Guatemala.

A partir de este viernes y hasta el próximo 21 de abril, el Gobierno de México impondrá restricciones al tránsito terrestre para actividades no esenciales, recreativas o por turismo, en la frontera sur, para prevenir la propagación de COVID-19.

“No hay nada, todo está normal, todo está bien, gracias a Dios, esperamos en Dios que todo siga así porque si no nos afectaría a muchos”, señaló Wedvin Barrios, balsero de Guatemala.

“Que supuestamente van a cerrar, hoy iban a cerrar y no cerraron nada, ¿cuándo cierran merma todo? Sí merma bastante, hasta el diez digamos, porque ya no pasa gente por completo”, refirió Vicente Antonio Hernández, coordinador de la Guardia Nacional en Frontera Sur.

El despliegue operativo de dos mil 225 elementos de Migración, Guardia Nacional, Marina y personal de Salud, que vigilarán la frontera Sur inició con una ceremonia en Tuxtla Gutiérrez, donde se anunció que se patrullarán 22 puntos a lo largo del Río Suchiate, puentes y lugares de internación o acceso del perímetro fronterizo.

“La implementación de estas medidas son únicas y exclusivamente para coadyuvar con los esfuerzos que las instituciones internacionales y de México en materia de Salud nos han instruido para preservar la vida, cifra grandes y desalentadoras de personas que han padecido la pandemia nos obligan a fortalecer el cerco sanitario para la seguridad de la sociedad mexicana”, dijo Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración.

El Instituto Nacional de Migración informó que este operativo también busca proteger la infancia migrante. Informó que que del primero de enero a la fecha se han detectado 4 mil 180 menores.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...