Hay presupuesto para adquirir más vacunas contra Covid de requerirse: AMLO

Durante la mañanera de este lunes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador destacó que hay disponibilidad de presupuesto para adquirir vacunas contra Covid-19.

“Si se requiere, más hay disponibilidad de presupuesto sin endeudarnos, porque tenemos finanzas públicas sanas”.

En otro tema, la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Berenice Romero, puntualizó que se trabaja en el proyecto de la Norma Oficial Mexicana (NOM) para cilindros de gas LP y así determinar las condiciones mínimas que deben de cumplir.

En cuanto al programa Sembrando Vida a Centroamérica, el mandatario federal destacó que permitirá crear un millón 400 empleos en la región.

“Esta propuesta va acompañada con la oferta de que un productor del programa está trabajando tres años recibiendo apoyo ya tengan derecho a una visa de trabajo temporal para ir a Estados Unidos seis meses y regresar seis meses”.

Agregó además que tendrá una videollamada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el próximo jueves por la mañana, sin abundar mucho respecto a los temas que tratarán.

López Obrador indicó que Carlos Slim tiene compromiso para seguir invirtiendo en México, lo anterior, tras su reunión con el empresario.

“Es un empresario con dimensión social, es muy institucional, respetuoso, cree en el país, está invirtiendo en México y no va a tener ningún obstáculo porque necesitamos que haya inversión en el país”.

Aprovechó para enviar sus condolencias a Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, tras el fallecimiento de su madre, Alicia Arellano.

“Fue en vida una mujer que abrió el camino para la participación de las mujeres en la política; nuestro abrazo a la gobernadora, a todas sus familiares en Sonora”.

Por otro lado, destacó que la reforma al Poder Judicial es indispensable, ya que dijo, que en caso de no ampliarse el mandato de Arturo Zaldívar, quien llegue va a ser más de lo mismo.

“Si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo, va a significar más de lo mismo, más de lo anterior; entonces no olvidemos que estamos aquí para transformar, no venimos a que las cosas continúen igual”.

El presidente agregó que el caso de Félix Salgado Macedonio es un asunto que se politizó.

“Es un asunto que se politizó, hay elecciones, el actor principal o acusado es candidato a gobernador y es lo que ha generado toda esta situación. Siempre se han fabricado delitos”.

