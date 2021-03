Familias de clase media pagan más por la luz que las grandes empresas, revela CFE

-AMLO sostuvo que ahora el INE decide quién es candidato y quién no

Durante la mañanera de este viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador junto con el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien reconoció que las familias de la clase media pagan más por luz que que las grandes empresas, prueba de “gobiernos oligárquicos” desde 1992, tras las reformas implementadas en dicho sexenio.

“La reforma energética dio lugar que familias de clase media y baja pagaran más que empresas que pertenecen a grandes corporativos. (…) Las sociedades de autoabasto, lo sacamos a colación por las tarifas que pagaría un hogar de clase media, una tienda del Oxxo, una tienda de abarrotes, o grandes corporativos o Walmart y Bimbo”.

En este sentido, el presidente dio a conocer que presentará una reforma para eliminar los subsidios de electricidad que se otorgaban a las grandes corporaciones.

“Consideramos que esos subsidios deben de desaparecer, es una injusticia que estemos usando dinero del pueblo para ayudar a las grandes corporaciones. (…) Les ofrecemos disculpas, pero no vamos a permitir que sigan saqueando”.

Además, Manuel Bartlett, director de la CFE señaló que existe una campaña brutal contra la nueva ley energética, y sostuvo que esta se debe a que la anterior reforma benefició a los intereses privados.

“Ha habido una campaña en contra del Presidente en materia energética. (…) . La campaña empezó desde el primer día, difamaciones, mentiras constantes, a medida que se fue acercando la toma de decisiones la campaña se ha recrudecido”.

Explicó que las sociedades de auto abasto son utilizadas para evitar pagar los impuestos, bajo la excusa de traer inversiones privadas al país, se estableció que las corporaciones tendrían derecho de sumarse a la red.

“Es una empresa que vende a privados, socios de paja, no pagan la red, se llama porteo estampilla, actualmente son 223 centrales de auto abasto con 7 mil 256 socios, clientes arrebatados a la CFE, las empresas más importantes, las más importantes se acomodan en este mecanismo y no pagan la red”.

Además, debe otorgar estos certificados a las empresas privadas que pueden llegar a costar hasta 7 mil millones de dólares.

“La CFE ha sido obligado a comprar energías limpias en subastas, a la CFE no se le otorgan certificados, aunque produce 55 por ciento de energía limpia del país a las centrales privadas. Con ello ha pagado 6 mil 159 millones de pesos a los privados, a los mismos que no pagan el transporte ni el respaldo”.

Explicaron que empresas como Oxxo reciben un apoyo del gobierno de hasta 26 mil 544 pesos. Miguel Reyes reconoció que la empresa paga 14 mil 52 pesos al mes, sin embargo, dijo que es un precio similar al que deben cubrir las tiendas de abarrotes, las cuales, no poseen apoyos en el pago de la electricidad.

“Oxxo dio a conocer que paga su electricidad y, tomando su comunicado, es que pagan que 14 mil pesos de electricidad. Esto se intuye, la gente lo sabe, alguien que tiene una tienda de abarrotes. Resulta que ese Oxxo, además de subsidios de Femsa, ahora, en el recibo de la luz, va a recibir un subsidio de 26 mil pesos”.

El responsable de CFE energía destacó que el monto que no se le pagaga a la CFE es de casi 50 mil millones de pesos, cantidad equivalente al consumo de electricidad de todo el estado de Chihuahua en un año.

“Sólo una empresa, casualmente, Iberdrola recibió el 26 por ciento de estos subsidios, adicionalmente como les digo no recibimos ingresos porque nos quitaron esos clientes. (…) En el caso de esas empresas mencionadas el monto es de mil 100 millones de pesos”.

“No hay contrato ni convenio donde no encontremos condiciones desventajosas. El monto total de todos los subsidios equivale a 471 mil 200 millones de pesos. Esto se podría destinar a la población a la gente más necesitada”.

López Obrador hizo un llamado a los directivos y representantes de empresas como Oxxo, Walmart y Bimbo a debatir y dialogar en la conferencia.

Respecto a la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) al retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, el mandatario federal consideró que ese tipo de actitudes no se veían con anterioridad.

Sostuvo que el organismo electoral ahora decide “quién es candidato y quién no. (…) Es extraño porque antes no lo hacían. Ahora están convertidos en el supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así. A lo mejor ya cambiaron las leyes. O antes no se aplicaban y ahora sí se aplican”.

