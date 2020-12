Este jueves iniciará proceso de vacunación contra Covid-19: AMLO

Pedirá a los gobernadores no meterse en procesos electorales

Durante la mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que desde mañana iniciará la vacunación contra Covid-19 al personal médico.

“Mañana va a iniciar la vacunación, desde luego es el primer envío, las primeras dosis, vienen aquí y a Saltillo, hoy van a definir la estrategia para empezar mañana”.

Destacó que estará coordinado por las Fuerzas Armadas, mismas que se encargarán de resguardar las vacunas.

Además, dijo que además de Coahuila y la Ciudad de México, también se beneficiarán, por lo que médicos y enfermeras de Hidalgo y Monterrey que podrán ser vacunados.

En otro tema, señaló que el Ejército inició a entregar los primeros paquetes de enseres a las más de 205 mil familias afectadas por las inundaciones en Tabasco.

Lopéz Obrador dijo que los paquetes incluyen una estufa, refrigerados, sartenes y otros electrodomésticos.

“Son tantas las estufas, refrigeradores que no hay producción, no hay capacidad en las plantas, queríamos que se entregaran en estas fechas, pero no hay producción y no queremos comprarlas afuera”.

Reconoció que tras la crisis económica derivada por la pandemia la recuperación de empleos inició desde agosto con 92 mil recontrataciones.

Sin embargo, la suma de nuevos empleos suma alrededor de 600 mil, ya que en diciembre hubo despidos otra vez.

Sobre esta última pérdida de empleos, explicó que se debe a la subcontratación en México, ya que se despiden a miles de trabajadores para que las empresas no paguen aguinaldo o prestaciones.

Además de qué hasta el 21 de diciembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó la pérdida de 70 mil 926 empleos.

Tras la coalición Va por México que conformaron los partidos de oposición, el presidente consideró que se trata de una situación “natural”.

“Buscan defender los privilegios, el beneficio para las minorías y la corrupción”.

Aseguró que no cuenta con ningún candidato preferido y negó haber hecho recomendaciones.

Enfatizó que enviará cartas a los gobernadores para solicitarles no interferir en los comicios y extendió su llamado a la población para vigilar la transparencia del proceso electoral.

