Estafan con supuesto apoyo a familia damnificada por socavón en Puebla

Los cuatro integrantes de la familia Sánchez Xalamiahua, damnificados por el socavón que apareció en un sembradío de la comunidad de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla, en el estado de Puebla, fueron víctimas de una estafa con un supuesto apoyo de 45 mil pesos.

Hace unos días recibieron una llamada de una persona de Nuevo León, que les dijo que los apoyaría con 45 mil pesos, pero que antes debían realizar un pago de 3 mil 900.

La familia realizó el pago, pero nunca recibió la ayuda.

Dicen que ya denunciaron a las autoridades, pero no han recuperado su dinero.

“Se están aprovechando de la familia afectada, yo no puedo decir más porque ahora sí que ya levantamos la denuncia, la denuncia ya está”, dijo Magdalena Xalamihua, damnificada.

Son originarios de Veracruz y hace más de un año que vivían en la casa que construyeron con esfuerzo y hoy comenzó a derrumbarse.

“No sabemos realmente qué si el gobierno nos va a reubicar, duré mucho, tanto sacrificio que hicimos, pasamos hambre, sí nos duele mucho”, refirió Magdalena Xalamihua, damnificada.

Pero no solo la casa de esta familia resultó afectada, algunos pobladores dicen que otras viviendas ya presentan daños estructurales, como la de Don Adolfo.

“Hemos presenciado una serie grietas aquí en la casa, pues desde que se originó el socavón pues nosotros hemos estado presentes, o sea que lo hemos vivido, desde que se originó este socavón pues la verdad se han sentido ligeros movimientos en la tierra y sí, la verdad se siente, pues hemos notado cómo nuestras casas se han notado unas series de cuarteaduras”, refirió Adolfo Pérez, Habitante de Zacatepec.

Además, el agua en algunos pozos asentados cerca del socavón ha cambiado de color y expiden un olor extraño.

Según los habitantes de Zacatepec, el agua no puede utilizarse para todas las necesidades básicas.

“Está saliendo turbia ya, con arenilla, a partir de ayer en la noche, sí estamos cerca y sí tenemos un poquito de miedo porque pues no sabemos qué sigue más adelante”, externó Luisa García, habitante de Zacatepec.

“El agua queda fea, a veces sale hasta con colorcito o el olor y para tomar no, no, no podemos tomar de nuestro pozo, de los pozos más cercanos se tomaba, pero no, ahorita ya no se puede, ya no”, añadió Sofía Barrios, habitante de Zacatepec.

Según las autoridades, en las últimas horas el socavón tuvo pocas modificaciones.

“A las 6:45 que se hizo el primer sobrevuelo con el dron, se pudo identificar que hubo un incremento de la distancia del eje menor de 3 metros, por lo tanto, podemos decir que el tamaño del socavón es en su eje mayor de 97 metros y en el eje menor de 83 metros…cerca de 10 expertos en la materia haciendo tomas de muestras de agua, de tierra, justamente para poder evaluar realmente qué es lo que está sucediendo en el lugar”, puntualizó Ana Lucía Hill, secretaria de Gobernación de Puebla.

