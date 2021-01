En video, presuntos integrantes del CJNG amenazan con ingresar a más comunidades michoacanas

Este martes se reportaron nuevos enfrentamientos en la región de la sierra-costa michoacana. En la comunidad de Maruata, un grupo armado asesinó al expresidente municipal de Aquila, Juan Hernández Ramírez. La situación en el estado se tensó, aún más, tras la aparición de un video de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, amenazando con ingresar a más comunidades michoacanas.

Con este video, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación reaparecieron públicamente este 2021. Advierten, a nombre de su líder Nemesio Oseguera, “El Mencho”, que continuarán su disputa contra cárteles unidos, distintos grupos armados, algunos con antecedentes criminales, que se agruparon para contener su avance en Michoacán.

Con el inicio de año, comenzaron también los bloqueos carreteros con camiones y otros vehículos incendiados en medio de las vías de comunicación.

“Es durísimo, bloqueos, o lo que se ha estado implementando, abrir una zanja, cortar la carretera, una zanja profunda para que ni los de allá puedan pasar los vehículos, ni los de acá para allá”, dijo Cristóbal Ascencio García, obispo de la Diócesis de Apatzingán, Michoacán.

Habitantes reportan constantes bloqueos en la carretera Apatzingán – Aguililla, a la altura de “El Aguaje”, una comunidad disputada por los grupos criminales desde hace más de un año.

“No me explico porque subsisten los obstáculos. Obstáculos de piedras, montones de piedras para hacer zig zag, para que no puedan pasar muchos autobuses grandes. No me explico cómo subsisten. ¿Por qué, por qué las autoridades no actúan?”, dijo Cristóbal Ascencio García, obispo de la Diócesis Apatzingán, Michoacán

Los habitantes de Aguililla, Michoacán, denuncian que tienen que circular por caminos de terracería para rodear los bloqueos. Vías con presencia de hombres armados donde aseguran sus vidas corren peligro solo por transitar por ahí, por el impacto de la guerra de los grupos armados en Michoacán, el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asensio, redactó una carta de auxilio.

dd”Este pueblo que hoy veo sufrir también por el virus COVID-19, creo que sufre más por otros virus, que se han venido añejando, como son la indiferencia ante la víctima, la corrupción, la inseguridad, la violencia, la impunidad, el cobro de piso, los secuestros, las pugnas de carteles por los territorios, la quema de vehículos, etc., son virus tan conocido”, concluyó el obispo Cristóbal Ascencio.

