En actuales procesos electorales se han registrado 73 delitos de violencia política: Gobierno Federal

-Preparan Olán de protección para candidatos

Durante la mañanera de este lunes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador junto con la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, detalló que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos de violencia política y añadió que las agresiones se concentran en siete estados.

Además, se presentó el plan de Secretaría de Seguridad federal para dar protección a los candidatos que participarán en las elecciones del 6 de junio.

“Va a haber protección, se está hablando con gobernadores para que haya una acción conjunta de protección, sobre todo, a candidatos a presidentes municipales. La protección tiene que ser voluntaria, aceptada, porque no puede ser la intromisión a la fuerza a un proceso electoral”.

En otro tema, la titular de Seguridad destacó que ayer recibió a Florian Tudor, presunto dirigente de mafia rumana.

“Lo que hicimos es darle una audiencia para escuchar lo que el querÍa escuchar, al final después de que hizo sus alegatos, donde hay documentos, muchos de los cuales son públicos, lo escuchamos y le dimos la fecha para la garantía de audiencia que tiene con la UIF. (…) No tenemos conocimiento de una orden de aprehensión hasta ayer; nuestro trato fue como a cualquier ciudadano de escucharlo, su caso esta en manos de la fiscalía”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, indicó que en lo que va de la actual administración se han realizado 852 obras como parte de los programas de mejoramiento urbano.

“Un resumen general: 852 obras, 300 mil empleos, 196 mil acciones de vivienda, 10 mil de regularización, por tres años cinco millones de personas beneficiadas”.

Además, el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez, indicó que se ha aliviado deuda de más de 1.7 millones de trabajadores de 2019 a la fecha.

El mandatario federal indicó que el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en cuanto al aeropuerto de Texcoco se pudo armar desde abajo.

“Porque son equipos que vienen de atrás y que el auditor no revisó adecuadamente, no puedo asegurar que el actuó de mala fe, no descarto el que le hayan metido un gol, porque eso pasa, hay que estar viendo papeles para que no se cometan actos indebidos”.

Lopéz Obrador destacó que será respetuoso del proceso contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

“Nosotros vamos a ser respetuosos de ese procedimiento, y lo único que quiero dejar claro es que nosotros no fabricamos delitos como también no somos tapadera de nadie, no vamos a encubrir a nadie”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...