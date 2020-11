El gobierno ya no es el principal violador de los derechos humanos: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que su gobierno no es el principal violador de los derechos humanos, como sucedía con los anteriores.

“Y una cosa que es muy importante y que hace distinto este gobierno de los anteriores, ya este gobierno no es el principal violador de los derechos humanos, el Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos porque no se tolera la corrupción, la impunidad, la violación de los derechos humanos, no hay impunidad, eso hace la diferencia”, dijo durante su habitual conferencia matutina.

Señaló que toda la violencia que se padece en el país, contra mujeres y hombres, es el “fruto podrido” de un modelo económico materialista, inhumano que se impuso durante todo el periodo neoliberal.

Admitió que hay una profunda descomposición social en el país, porque en 36 años lo que predominó fue lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el elevar a rango supremo el dinero, el abandono del pueblo, el abandono de los jóvenes, mujeres y hombres, y saquear al país.

“El dejar sin oportunidades de trabajo, de estudio, a mujeres y hombres, que se les rechazaba, el solo calificar a los jóvenes como ‘ninis’, que ni estudian ni trabajan, y no hacer nada por ellos, en fin, es producto toda esta violencia de un modelo injusto, inhumano, autoritario, y todo esto es lo que estamos cambiando, atendiendo las causas, que originan la violencia”.

Causas del feminicidio, mismas del homicidio, dice AMLO

Una reportera preguntó al presidente si consideraba que las causas del feminicidio son iguales a las del homicidio y el mandatario respondió que en general sí, porque ha habido mucha desintegración en las familias, mucha pérdida de valores.

Señaló que se debe luchar por una sociedad mejor, por hacer valer la justicia, porque no predomine lo material, por poner por delante el amor al prójimo, por hacer entender a todos de que siendo buenos podemos ser felices.

“Por eso estamos seguros de que las cosas van a ir mejorando, solo que es un proceso porque fueron 36 años de predominio de una política antipopular, inhumana, que produjo toda esta violencia y en especial la violencia contra la mujeres”.

