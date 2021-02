El fin de semana se podrá normalizar el suministro de luz en México: AMLO

-Aclaró que la campaña de vacunación contra covid-19 para adultos mayores no se utiliza con fines electorales

Durante la mañanera de este miércoles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador negó que Estados Unidos cerró la llave de gas a México.

“No hay ninguna represalia, no nos entregan gas porque no nos ven con buenos ojos, no, es que es grave la situación que tienen en Texas y no tienen gas, y el gas que hay aumentó mucho el peso”.

Indicó que a más tardar el fin de semana se podrá normalizar el suministro de luz en México.

“Va a depender del estado del tiempo, se han comprado tres barcos de gas licuados, se están echando a andar las plantas para ir resolviendo el problema”.

Destacaron que de acuerdo con un comunicado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hasta las 06:00 horas de hoy permanecían sin suministro 89 mil 183 usuarios en Chihuahua y Tamaulipas.

En otro tema, destacó que la campaña de vacunación contra covid-19 para adultos mayores no se utiliza con fines electorales

“Nos vamos a seguir oponiendo a la manipulación, al uso de programas sociales de los programas del gobierno con propósitos electorales, no somos iguales. No hay ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa”.

López Obrador sentenció que es el momento para que cultivos de droga se cambien por otros.

“Hay condiciones inmejorables para que se sustituyan esos cultivos por otros. Hoy en la mañana, en el informe de seguridad, se habló de una agresión a personal del Ejército de pobladores de Guerrero porque se está llevando a cabo un plan de erradicación de plantíos, entonces la gente se opone”.

Informó también que en Atoyac se encontró un cultivo de cocaína.

“Ya sabemos que están ahí en Guerrero experimentando con el cultivo de coca; ya estamos investigando sobre esto”.

El mandatario pidió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, detalles sobre la mafia rumana y advirtió que si hay funcionarios involucrados se les investigará y castigará.

“Nada más recordarles que no hay impunidad para nadie, eso es un cambio, una diferencia, o sea, que no nos confundan, ya no es lo mismo, el que comete un ilícito se le castiga sea quien sea, no hay protección”.

El mandatario federal destacó que no tiene injerencia en criterio de oportunidad ofrecido por la Fiscalía General de la República (FGR) a Rosario Robles.

“En este caso que no tengo yo injerencia, es un asunto que lleva la fiscalía, se piensa también, por lo mismo, de que es como antes, que todo salía del presidente; yo no estoy involucrado, esto corresponde a la Fiscalía, ellos recibieron denuncias y están llevando a cabo todo este proceso”.

