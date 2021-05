Economía de México crecerá entre 5 y 6% en 2021 de acuerdo con calificadoras y bancos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que de acuerdo con las calificadoras y los bancos la economía de México crecerá entre 5 y 6% en 2021.

pronósticos de crecimiento económico, tanto las calificadoras como los organismos financieros, bancos, y otro tipo de organizaciones dedicadas a las finanzas públicas y a las finanzas en general, coinciden de que vamos a crecer de 5 a 6 por ciento este año”, aseveró el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que México se recupera en generación de empleos, además de que llega inversión extranjera al país.

“Somos los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, en fin, son muy buenos los indicadores”, dijo el Jefe del Ejecutivo Federal.

Señaló que en más de dos años México no ha tenido una depreciación de su moneda.

“No solo no ha habido devaluación, sino que se ha apreciado el peso. Es un buen indicador. No había sucedido, eh, en anteriores gobiernos y no lo hago para cucar a los adversarios, sino que es la realidad”, dijo AMLO.

López Obrador comentó que, de acuerdo con Gerardo Esquivel, consejero del Banco de México, la recuperación que se ha observado en el empleo formal es tanto en trabajos permanentes como eventuales.

“Si lo que más cayó durante la crisis fue el trabajo eventual, evidentemente ese es el tipo de trabajo que más se recuperará, es lógico, y aquí está el empleo total como se cae y cómo va la recuperación”, mencionó AMLO.

