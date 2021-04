Destapan a Evelyn, hija de Salgado Macedonio para contender en Guerrero, él niega influyentismo

Morena anunció que para definir a su candidata a la gubernatura de Guerrero iba a hacer una encuesta, en las últimas horas se ha mencionado los nombres de 4 mujeres que estarían incluidas en esa encuesta, entre ellas, confirmada por el propio Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado, su hija.

Félix Salgado Macedonio confirmó que su hija Evelyn Salgado formará parte de la encuesta para definir a la candidata de Morena al gobierno de Guerrero, pero rechazó haberla impuesto y aseguró que apoyará a quien gane.

El senador con licencia, dijo que la Comisión Nacional de Candidaturas de Morena fue quien propuso a su hija en la encuesta para elegir a la candidata a la gubernatura de Guerrero.

“¿Evelyn sí está en la encuesta? Entiendo que sí. Van. Y van a la encuesta. Si yo quisiera imponer, entonces yo ya la hubiera impuesto y yo ya hubiera dicho es mi hija. No. Me vería muy mal. Yo debo de tener respeto”, dijo Félix Salgado.

A través de Facebook han surgido expresiones de respaldo para la hija de Félix Salgado, se creó la página “vamos con Evelyn Salgado”, donde se promueve la frase:

“En la encuesta, Evelyn Salgado es la respuesta”.

El propio Salgado Macedonio compartió en su cuenta una fotografía con su hija y un mensaje que cierra con las frases “no pudieron matar nuestras raíces”. gracias por tanto amor, hija mía”.

Este jueves, Félix Salgado acompañó en un acto de campaña a la candidata de Morena a la presidencia municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez.

Durante su intervención, cuando hablaba sobre la posibilidad de que el INE pase a ser parte del Poder Judicial, sus seguidores mostraron su apoyo para su hija.

“Va a desaparecer el INE y se los décimos al INE: te vas Ángel mío, te vas, te vas. Ellos se van y yo voy a seguir. Ellos tienen un cargo público que no supieron cumplir y ellos dicen “ya le quitamos la candidatura a Félix”. Sí, pero no le han quitado la raíz de este movimiento al pueblo de Guerrero. La lucha sigue, yo les pregunto a ustedes: ¿la lucha sigue o ya no sigue? ¡Sigue, sigue! A ver levanten la mano los que dicen que sigue. Ahí está, la lucha sigue”, agregó Salgado Macedonio.

Mientras sus seguidores mostraron su apoyo entre vitoreos

¡Hay toro! ¡Hay tora! ¡Hay becerra! ¡Hay becerrita!”

La senadora Nestora Salgado también estará en la encuesta, confirmó que desde ayer fue contactada por Mario Delgado.

