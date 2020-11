Con video de la Virgen de Guadalupe arzobispado pide a mexicanos quedarse en casa

Arzobispado Primado de México pide a los fieles quedarse en casa este 12 de diciembre, con video de la imagen de la Virgen de Guadalupe.

“Queridos Hijos, Quédense en su casa, Quédate en tu casa! y permíteme que vaya hasta ti porque una buena madre siempre busca a sus hijos”, dice una voz que simula a la Virgen de Guadalupe.

Se trata de un video que el Padre José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado de México publicó en sus redes sociales para evitar que los peregrinos vayan a la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre. Se titula: Seguramente ella nos diría esto.

“Como buena madre tengo que recordarles la importancia del valor de la salud y de la vida que nos exigen tener cuidado ante situaciones vulnerables de riesgos y contagios”.

El padre José de Jesús Aguilar, comentó al respecto: “La Virgen de Guadalupe como una madre nos diría, a mí me gusta proteger a mis hijos y si tienen tantos días para festejarme durante el año por qué no los espaciamos en sus visitas y estos días tratamos de que no haya ningún contagio”.

También explicó que por la situación de la pandemia las celebraciones en todas las iglesias de México serán a puerta cerrada por instrucciones de la Arquidiócesis de México.

Los feligreses tomaron con tristeza estas medidas aunque comprenden que son necesarias.

“Tengo 50 años consecutivos sin faltar un sólo día a felicitar a nuestra querida Guadalupana, y realmente me da mucha tristeza que nos corten de alguna forma las alas, la voy a celebrar rezando un Rosario desde casa, no me queda de otra, por la famosa pandemia que nos ha dado fuerte a los mexicanos”, comentó el feligrés José Cervantes Estrada.

El Padre José de Jesús Aguilar tiene una opción para los católicos a través de las redes sociales.

“Yo he creado una peregrinación virtual para que la gente no salga de casa, y desde esta peregrinación todo Peralvillo, llegando a la Basílica y recorriendo todos los espacios de la Basílica / pasar por la banda a los pies de la Virgen de Guadalupe por abajo y por arriba”, señaló el sacerdote.

“Voy a celebrar a la Virgen en casita, siguiendo las peregrinaciones, nuestras misas y nuestras mañanitas por redes sociales y por televisión. Estamos acostumbrándonos a las épocas actuales, tenemos que hacerlo, son una bendición las redes sociales”, dijo la señora Norma.

“Pido también a ustedes además de su oración, un poco de sacrificio para evitar todas las situaciones de contagio por esta razón les ruego que durante las fiestas Guadalupanas y las decembrinas sigan manteniendo una distancia que no ponga en peligro su salud especialmente la de los enfermos y ancianos”, se escucha en el video.

