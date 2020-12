Comerciantes afectados por pandemia solicitan Créditos y reciben tarjetas sin saldo

En mayo pasado, el Gobierno federal puso en marcha un programa de apoyoa las pequeñas empresas que estaban sufriendo por la pandemia, para entregar un millón 250 mil microcréditos a la palabra a comerciantes formales e informales, en 200 municipios metropolitanos del país. La entrega se hizo en tarjetas con saldos de 25 mil pesos.

En Puebla, muchos beneficiarios tienen las tarjetas pero pasan los meses y siguen esperando que les depositen.

El pasado 25 de agosto, Alejandro Varela Peralta, propietario de la papelería “Alex”, en San Pablo Xochimehuacán, Puebla, recibió una tarjeta del Banco del Bienestar, como beneficiario del programa Crédito a la Palabra de 25 mil pesos, que entregó el Gobierno federal para rescatar a los pequeños negocios en la crisis económica provocada por la pandemia, a la fecha no ha podido disponer del dinero porque no se lo han depositado.

“No sabemos realmente sí nos lo van a dar o no, como yo ya firmé, si a lo mejor después pues me vayan a decir que les tengo que pagar algo que no me han dado también”, señaló Alejandro Varela Peralta, Pequeño comerciante Puebla, Puebla

Su pequeño negocio está a punto de quebrar. No hay recursos para comprar mercancía, pagar la renta del local y salarios de tres empleadas.

“Si yo ahorita ya no resurto mi negocio, pues yo voy perdiendo clientes y lo que va a pasar es que voy a tener que cerrar”, dijo Alejandro Varela Peralta, pequeño comerciante de Puebla, Puebla.

Una de las empleadas de esta papelería es Pamela Villa Guerrero, de 19 años de edad y madre soltera de una bebé de tres meses de nacida.

