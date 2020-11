Las lluvias e inundaciones que azotaron Tabasco dejaron varios daños, entre ellos socavones en las calles, que ponen en peligro a transeúntes y automóviles.

En Tabasco sigue lloviendo. En dos días cayeron 122 litros por metro cuadrado debido al temporal provocado por la interacción del frente frío 13 y los remanentes del ciclón Iota, y se pronostican más lluvias y muy fuertes esta noche en Villahermosa.

Las afectaciones por las inundaciones que asolan Tabasco desde hace más de tres semanas no solo han afectado las viviendas, también el modus vivendi de las personas, sus cultivos y sus fuentes de trabajo.

“Esto en un día normal común del año, esto se vería como cultivos, maíz, plátano, yuca, sin embargo, hoy todo eso ha quedado debajo de los lodos”, dijo Antonio Córdova, comisariado Ejidal de Emiliano Zapata.

El ejido Emiliano Zapata, que está ubicado en el municipio de Jalapa tiene 100 hectáreas de tierra. A cada productor le corresponde una hectárea para sembrar. Todos ellos perdieron casi todo, su cosecha de plátano, calabaza, cilantro, pepino, melón y madera, quedaron bajo el lodo.

“Ni modo tenemos que volver otra vez a sembrar”, dijo Antonio Acosta Pérez, habitante de Emiliano Zapata, Tabasco.

Cientos de socavones amenazan las calles de Tabasco tras inundaciones. FOTO Noticieros Televisa

Lo único que les quedó fue la palma de aceite, sin embargo, también está a punto de pudrirse. El único puente vehicular que tienen para distribuirla se vino abajo.

“Lo poco que se podía cortar no podemos por lo mismo de que no podemos sacar el producto hacia allá porque no se puede, no pasa el vehículo”, refirió Antonio Acosta Pérez, habitante de Emiliano Zapata.

En este rancho ubicado en el ejido “La m¡Montaña”, más del 40% de las 200 hectáreas sembradas con plátano se perdieron. Productores y campesinos estiman que deberán esperar nueve meses para volver a cosechar.

“Aparte de que se nos atrasa los trabajos deja mucha basura y hay que quitarla y meter más gente porque si no se termina la plantación y se acaba el trabajo”, dijo Jorge Martínez Alvarado, responsable de Rancho La Montaña.

En Villahermosa, a las tareas de limpieza y abastecimiento, se suma un fenómeno, 400 socavones.

“Son muy peligrosos para las personas, para los vehículos todo el que transita”, refirió una transeúnte.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...