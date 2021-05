Aún no se puede cantar victoria ante el Covid: AMLO

-En julio iniciará la vacunación de personas entre 40 y 49 años; pidió perdón a las víctimas de la línea Dorada

Durante la mañanera de este martes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador advirtió que aún no se puede cantar victoria ante el Covid, pese la baja de contagios y muertes, por lo que dijo, se reforzará el plan de vacunación en México.

“Afortunadamente van bien las cosas, todavía no se puede cantar victoria, pero es ya muy evidente que está bajando el número de contagios y, lo más importante de todo, el número de fallecidos”.

En este sentido, el secretario de Salud (Ssa), Jorge Alcocer, consideró que la eficacia de la vacuna contra covid-19 empieza a ser evidente ante el descenso de casos.

“Del domingo al lunes pasado tuvimos el menor número de fallecimientos, 56, en un año, esto se acompaña del descenso de la actividad de la epidemia y de que las medidas restrictivas a la población se vayan reduciendo con precaución”.

Además, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacó que esta semana llegarán a México 5 millones de vacunas contra covid-19 y adelantó que en junio y julio el abastecimiento será mayor.

“En la semanas que vienen se espera que se incrementen y junio-julio de abastecimiento mayor, por lo tanto, hemos considerado lo que precisó el Presidente: necesitamos ampliar la capacidad de vacunación”.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE) adelantó que mañana llegarán a 30 millones de vacunas recibidas o envasadas en México.

López Obrador reveló que en julio comenzará la vacunación de personas de 40 a 49 años, y aseguró que el plan concluirá en octubre.

“Para julio vamos a comenzar de 40 a 49, julio, y en el plan general queremos terminar la vacunación para el mes de octubre, mucho antes de que empiece el invierno”.

En otro tema, señaló que freno a la Ley de Hidrocarburos va a definirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Todavía es un proceso que se va a concluir en la Corte, es lo más probable, porque se trata de una ley aprobada en el Congreso”.

El mandatario federal indicó que confía en que Estados Unidos volverá a dar a México vacunas contra covid-19, luego del plan de Joe Biden de enviar dosis al extranjero.

“Yo estoy seguro que México va a recibir, como ya lo hicieron y se los agradecemos mucho, vamos a volver a contar con apoyo de vacunas de Estados Unidos”.

Tras el inicio de vacunación anticovid de maestros en la Ciudad de México, el presidente propuso reiniciar clases presenciales en junio.

“Sería muy bueno que para la segunda semana de junio se reiniciaran las clases en la ciudad para terminar el curso el ciclo escolar”.

En cuanto a la resolución del ministro de la SCJN sobre desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que no es clara.

“Diría yo ambigua y tiene que resolver, está en manos del Poder Judicial, lo que nosotros podemos decir es que no encubrimos a nadie y que ya no queremos que sigan deteniendo a mexicanos en Estados Unidos”.

López Obrador pidió perdón a las víctimas del desplome de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

“No, yo les pido perdón y además todos los días, y lamento mucho estas desgracias, no como autoridad, sino como persona. (…) Lo puedo resumir en una frase, nada humano me es ajeno, desde luego que sí ofrecer disculpas, ofrecer perdón, no somos nosotros superiores, somos iguales, somos seres humanos, entonces no le damos la espalda al dolor humano”.

