Arranque de jornadas de vacunación contra Covid, alcanzó 100 mil personas: AMLO

Personal médico de hospitales privados también serán vacunados

Durante la mañanera de este jueves, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante el arranque de la jornada de vacunación masiva contra Covid-19 a personal médico se alcanzó hasta 100 mil personas.

“Muy eficaz, se avanzó mucho y no se tuvieron problemas mayores. Se venían vacunando en promedio 4 mil 500 personas y ayer fue un día especial, hoy va a ser lo mismo, se tiene pensado terminar el fin de semana para recibir de nuevo el martes otra cantidad de dosis de la vacuna Pfizer”.

En este sentido, indicó que los médicos, enfermeras y otros trabajadores que están en la primera línea contra esta enfermedad en hospitales privados también serán vacunados.

“Se van a vacunar a todos los médicos y enfermeras de hospitales públicos y privados que atienden covid-19; se está en comunicación para obtener los padrones”.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez garantizó la vacuna al sector privado conforme se integre la lista del personal que atiende covid-19.

“En el sector privado es más complicado; les hemos pedido ayuda para que a través de estas asociaciones se integren las listas y sean validadas; la validación es imprescindible, estamos en eso, conforme se integren las listas se lograrán vacunar”.

Hasta el momento en el país se han aplicado 234 mil vacunas contra el Covid.

En otro tema, el presidente lamentó el homicidio del diputado local Juan Antonio Acosta Cano en Guanajuato.

“Estamos atendiendo este asunto, consideramos que hay en Guanajuato una profunda descomposición social que se fue gestando durante años”.

Lopéz Obrador también reveló que que cuñados del expresidente Carlos Salinas de Gortari se beneficiaron de contratos con penales privados.

“Uno de estos que recibieron contratos, los cuñados de Carlos Salinas de Gortari, se servían con la cuchara grande, por eso no hay investigación”.

Agregó que la vacuna contra la corrupción está en la tercera fase, por lo que destacó que quienes ya la recibieron están respondiendo bien.

“Están respondiendo bien, no han habido reacciones mayores, algunos nada más protestan y tienen alguna alergia. (…) Estamos ya en la tercera fase de la vacuna contra la corrupción, la vacuna la vamos a tener pronto porque esté resultando exitosa, es para combatir la peste de la corrupción, que ya lo dije es peor que el covid-19, es peor que la malaria, y ya estamos por terminar de probar la vacuna”.

El mandatario federal puntualizó que planteará ante el G20 que las redes sociales no atenten contra la libertad de expresión.

Eso tras la suspensión de las cuentas de Donald Trump, luego de los ataques en el Capitolio.

“En la primera reunión que tengamos del G20 voy a hacer un planteamiento sobre este asunto; sí, no deben de usarse las rede sociales para incitar a la violencia, pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión, no debe ser usado de excusa, hay que garantizar la libertad, no a la censura”.

