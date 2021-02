AMLO propone a gobernadores acuerdo nacional por la democracia ante elecciones 2021

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso este martes 23 de febrero de 2021 a los gobernadores un acuerdo nacional por la democracia ante las elecciones de este año.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente leyó una carta que envió a todos los gobernadores de los estados de la República Mexicana y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“Me dirijo a ustedes para hacerles, con absoluto respeto a sus personas, investiduras, facultades y autonomías constitucionales una atenta recomendación, con miras a las próximas elecciones y con el más sincero propósito de establecer en definitiva una auténtica democracia en nuestro país”, dijo el presidente al leer parte de la misiva.

Recordó tres hechos históricos en los que se vio realizado el ideal de la democracia: El triunfo del movimiento revolucionario y gobernó Francisco I. Madero; el respeto al triunfo del PAN en el año 2000 y recientemente, en las elecciones 2018, cuando la mayoría de los ciudadanos decidió apoyar al proceso de transformación que está en marcha.

Enfatizó el compromiso de su gobierno de respetar y hacer respetar la decisión soberana del pueblo de México.

“No tengo duda en que en esta gran tarea contaremos también con la más amplia y convencida colaboración de todas y todos de ustedes”, señaló.

Enfatizó en la necesidad de evitar que una persona o una minoría concentren el poder.

Propuso a los gobernadores y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México un acuerdo en favor de la democracia y se comprometió a actuar con rectitud y en defensa de la soberanía popular.

“Les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o mapaches electorales, a evitar el acarreo y el relleno de urnas, falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva”.

López Obrador sugirió a los gobernadores seguir el ejemplo de Francisco I. Madero, quien creía con devoción en la democracia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...