AMLO niega acuerdo con EEUU sobre capo para retirar cargos a Cienfuegos

El presidente México, Andrés Manuel López Obrador, negó este lunes haber llegado acuerdo con Estados Unidos para capturar a un capo del narcotráfico a cambio de retirar cargos contra el exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos.

“El presidente de México no es un florero, no estamos de adorno y no hay ningún acuerdo en lo oscurito, no es que se haya amenazado ni mucho menos lo que están diciendo”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina y desmintió lo publicado por la agencia de noticias Reuters.

“Insinuaron de que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado. Quién sabe en qué estaban pensando o quién les filtró esa información, porque también esa era otra práctica muy arraigada y perversa de que se filtraban informaciones para generar desconcierto, para quitarle fortaleza a las instituciones mexicanas, para poner entredicho al gobierno de México y al país. Eso se terminó, sea quien sea”.

El sábado, la agencia de noticias Reuters publicó, citando a una fuente de alto nivel del gobierno mexicano, que México se comprometió a arrestar a un líder de un poderoso cártel del narcotráfico en virtud de un acuerdo con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, para retirar los cargos de tráfico de drogas contra Cienfuegos.

La agencia agregó que Estados Unidos abandonó el caso contra el general retirado Salvador Cienfuegos citando consideraciones de política exterior “sensibles e importantes” que superaron el interés en perseguir los cargos.

De acuerdo a Reuters, México se comprometió a colaborar con Estados Unidos en la captura de un objetivo primordial y agregó que su fuente había solicitado el anonimato por no estar autorizada a declarar sobre el tema. Agregó que el delincuente ha traficado grandes cantidades de fentanilo a Estados Unidos.

