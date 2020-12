AMLO invita a no realizar reuniones decembrinas

Invitó a no hacer cenas navideñas o de Año Nuevo

Durante la mañanera de este viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador exhortó a los habitantes del país para actuar con responsabilidad durante las celebraciones decembrinas ante el Covid-19.

“Amigas, amigos, de todo el país y habitantes de la Ciudad de México, me dirijo a ustedes con todo respeto para invitarlos a que en este mes de diciembre, que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas o cenas de fin de año, la espera del Año Nuevo con la familia y la llegada de los Reyes Magos actuemos en este mes de diciembre con mucha responsabilidad”.

Además de pedir no hacer reuniones, comidas o cenas, destacó que aún no se tiene una vacuna para la enfermedad.

“Porque la pandemia sigue dañando, causando estragos, y mientras no tengamos la vacuna lo mejor de todo, lo más eficaz, es cuidarnos nosotros mismos”.

El presidente insistió que solo se debe salir a realizar actividades esenciales.

“Si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer no salgamos a la calle, no hagamos fiestas o reuniones con familiares y amigos, todo esto es voluntario, pero procuremos no tener reuniones amplias en nuestras casas”.

En este sentido, adelantó que la Ciudad de México contará con 500 camas más la próxima para atender a pacientes de Covid.

“Tenemos reservas de camas, hay camas disponibles; no podemos confiarnos y pensar que ya no nos va a afectar la pandemia y hacer la vida de antes. (…) Vamos a ampliar, ya estamos en eso, vamos a ampliar en el caso de la Ciudad de México, para la semana próxima, yo creo que vamos a tener 500 camas más para terapia intensiva con ventiladores y especialistas”.

Además, insistió que el gobierno busca más personal médico dentro de la convocatoria para atender a pacientes de esta enfermedad.

“Vamos a seguir contratando médicos, formándolos, capacitándolos; tiene que haber relevo porque ya es mucho cansancio, la fatiga y necesitamos imprimir nuevos apoyos para tener mejor atención y hospitales que se están terminando, que se están equipando los vamos a utilizar también para ampliar los espacios”.

En otro tema, el presidente reconoció la actitud favorable de los empresarios para lograr acuerdo sobre outsourcing.

“No está roto el diálogo, estamos buscando acuerdos, buscando un consenso y se va a seguir con los encuentros”.

Lopéz Obrador puntualizó que el gobierno federal no impondrá nada, por lo que insistió se debe llevar a algún acuerdo.

“Invitar a participar a los representantes de los trabajadores, eso se acordó, tiene que ser un acuerdo tripartito; no queremos imponer nada queremos convencer”.

