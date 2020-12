AMLO anuncia que Oficina de la Presidencia que encabezó Alfonso Romo desaparecerá

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que la Oficina de la Presidencia de la República desaparecerá tras la salida de Alfonso Romo, sin embargo, el empresario continuará siendo parte de su movimiento de la Cuarta Transformación.

“Él nunca había aceptado trabajar en el Gobierno, ser funcionario público, pero como fue parte de nuestro movimiento y sigue siendo, le pedí que aceptará ser funcionario, participó como coordinador de la Oficina de la Presidencia.

Convenimos desde el principio que estaría dos años y se cumplió el plazo, me dijo, bueno acepto, pero dos años, todavía a principio de este año me recordó eso, y le dije sí, pero falta todavía este año, y se cumplieron los dos años”, dijo AMLO.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que Alfonso Romo seguirá siendo el enlace con el sector privado.

“Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo sino el encargo, esto porque me va seguir ayudando como enlace con el sector privado, que lo ha hecho muy bien, ha sido muy importante su desempeño, él me ha ayudado y me seguirá ayudando”.

El presidente calificó a Alfonso Romo como un hombre honesto, comprometido, que trae en la sangre su vocación democrática.

“Es independiente, es un hombre libre, hay muchos empresarios y ciudadanos en general que los invito a participar, simpatizan con nuestro movimiento, pero me dicen yo ayudo de otra manera, no quiero estar en ningún cargo porque cada quien tiene su criterio y actúan con libertad con independencia.

Es un hombre honesto comprometido con causas justas, él es el bisnieto de Gustavo A. Madero, trae en la sangre su vocación democrática.

Entonces va seguir ayudándonos como enlace, somos amigos, ayer nos vimos, comimos juntos y me va seguir acompañando a algunas giras y demás, pero ya no quiere estar en el gobierno y es porque cada persona tiene su criterio y se debe de respetar”, comentó López Obrador.

El mandatario mexicano anunció que desaparecerá la Oficina de la Presidencia de la República tras la salida del empresario Alfonso Romo.

