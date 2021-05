Afectados por desplome en la L12 exigen a las aseguradoras indemnizarlos

Porfirio Ramírez es abogado de Marisol Tapia, madre del menor Brandon Giovani quien murió el pasado 3 de mayo durante el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. el abogado asegura que hasta el momento ni las autoridades ni las compañías aseguradoras se han acercado a la familia.

“Lo que me refiere la mama es que no ha sido así. no estamos pidiendo más que se aplique el seguro, algo que tiene derecho el usuario, lo que vamos a hacer inmediatamente es solicitarle al sistema de transporte colectivo metro con copia para la jefa de gobierno aplique el seguro el cual tienen contratado para indemnizar tanto en el daño material como moral en este caso a los deudos”, dijo Porfirio Ramírez, de la Fundación Justicia para el que Menos Tiene AC.

Datos del gobierno capitalino indican que el Sistema de Transporte Colectivo Metro contrató en diciembre de 2020 a la empresa aseguradora GM o Grupo Mexicano de seguros por 298 millones 406 mil 896 pesos.

Hasta el miércoles pasado se acumulaban 16 demandas integradas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. este jueves se interpuso un juicio colectivo por este caso.

“Esta demanda tiene el sentido principal de dar a conocer a todas las víctimas y afectados de este evento sus derechos a reparación del daño”, dijo Alberto Guerrero, de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado AC, ONRE.

El cálculo que hace el abogado por reparación de cada uno de los fallecidos, en caso de que esta demanda colectiva proceda, sería al menos de 6 millones de pesos, según lo estipula la ley.

“¿Qué es lo que deben hacer? ya deben tener a las personas en instituciones privadas, la aseguradora tiene convenio con más de 300 hospitales privados, tuvo que haber sacado una reserva para atender a los heridos”, insistió Guerrero.

En un comunicado la compañía GMX contratada por el Metro, informó que ya se encuentran trabajando con las autoridades del Metro y serán estas las que establezcan los canales de comunicación con las víctimas.

“El asegurado es el metro, entonces el metro al ser el asegurado es el primero junto con la compañía de seguros que tiene que dar la atención. esto es un mensaje para las personas del metro, acudan rápidamente con la compañía de seguros y hagan el levantamiento de daños para poder hacer la atención sobre las coberturas contratadas”, refirió Edgar Karam, vicepresidente AMIS.

