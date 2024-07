ONU pide a los Gobiernos que “vuelvan a dar prioridad” a la acción climática

El Secretario Ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, ha lanzado un llamado a “los Gobiernos de todo el mundo” para que “vuelvan a dar prioridad a la acción por el clima en sus agendas” con el fin de enfrentar los efectos de la crisis.

El 98 por ciento de los edificios de la zona fueron arrasados o gravemente dañados por “Beryl”, incluyendo “la casa de mi abuela, que ha quedado totalmente destruida” en un tipo de fenómeno extremo que “se ha vuelto demasiado familiar para cientos de millones de personas en todo el mundo”, lamentó Stiell, quien ha pedido que esta situación “no se convierta en la nueva normalidad de la humanidad”.

What I'm seeing on my home island, Carriacou, must not become humanity's new normal.

If governments everywhere don’t step up, 8 billion people will be facing this blunt force trauma head on, on a continuous basis.

We need climate action back at the top of political agendas. pic.twitter.com/Q9d3RWWs0K

— Simon Stiell (@simonstiell) July 17, 2024