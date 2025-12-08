«Nueva York siempre será una ciudad de migrantes»: futuro alcalde envía mensaje tras redada en Manhattan

AP.- El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó un video en las redes sociales el domingo explicando el derecho de los migrantes a negarse a hablar con o acatar órdenes de los agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), días después que agentes federales realizaron una redada en Manhattan.

En el video, Mamdani prometió proteger a los tres millones de migrantes que habitan en la ciudad al afirmar: «Todos podemos enfrentarnos al ICE si conocemos nuestros derechos».

Explicó que las personas en Estados Unidos pueden optar por no hablar con los agentes federales de migración, pueden filmarlos sin interferir y también rechazar sus solicitudes de entrar en espacios privados.

Los agentes de ICE no pueden entrar en lugares como un hogar, escuela o área privada de un lugar de trabajo sin una orden judicial firmada por un juez, subrayó Mamdani.

«El ICE tiene permitido legalmente mentirte, pero tienes el derecho de permanecer en silencio. Si estás siendo detenido, siempre puedes preguntar, ‘¿Estoy libre para irme?’, repetidamente hasta que te respondan», expresó Mamdani, quien asumirá el cargo de alcalde el 1 de enero.

Sus comentarios se produjeron una semana después que manifestantes se congregaron cuando agentes de ICE intentaban detener a personas en Canal Street, cerca del barrio chino de Nueva York.

Una redada de migración similar en el mismo vecindario en octubre pasado también fue recibida con protestas.

«Nueva York siempre dará la bienvenida a los migrantes, y lucharé cada día para proteger, apoyar y celebrar a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes», manifestó Mamdani en el video del domingo.

Semanas antes, Mamdani tuvo una sorprendentemente cordial reunión en la Oficina Oval con el presidente Donald Trump, cuyo gobierno está llevando a cabo operaciones de control de inmigración federal en varias ciudades de Estados Unidos, más recientemente en Nueva Orleans.

Con información de LatinUs