MUNDO

«Nuestro negocio ha sido robado»: Trump anuncia aranceles del 100% a películas producidas fuera de EU

By Agencias
Créditos: Shutterstock
lunes, septiembre 29, 2025

El mandatario había advertido desde mayo que impondría estas tarifas porque afirmó que la industria cinematográfica estadounidense “está muriendo rápidamente»

EFE.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que impondrá un arancel del 100% a las películas producidas en el extranjero para evitar que el «negocio cinematográfico» siga siendo «robado» por otros países y así impulsar la industria estadounidense del cine.

«Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran ‘un caramelo a un niño’. (…) Por lo tanto, para resolver este problema de larga data, que parece no tener fin, voy a imponer un arancel del 100% a todas las películas que se hagan fuera de Estados Unidos», escribió en su red Truth Social.

El mandatario republicano también reiteró sus ataques contra el gobernador «débil e incompetente» de California, el demócrata Gavin Newsom. Advirtió que ese estado, hogar de Hollywood y corazón de la industria cinematográfica estadounidense «ha sido especialmente afectado».

Trump ya había adelantado en mayo pasado que impondría gravámenes del 100% a todas las producciones de cine hechas fuera de su país y ordenó entonces al secretario de Comercio, Howard Lutnick, trabajar para implementar esta tarifa.

“¡Queremos cine hecho en Estados Unidos, otra vez!”, escribió en mayo Trump, tras advertir que la industria cinematográfica estadounidense “está muriendo rápidamente”.

Como en su primer anuncio, el presidente estadounidense no compartió detalles sobre cómo planea implementar estos aranceles ni a partir de cuándo se aplicarían.

Tampoco ha aclarado si esta tarifa se impondrá solo a los filmes estrenados en salas o también en las plataformas de streaming.

Desde su regreso al poder, el magnate libra una guerra comercial contra sus aliados comerciales a los que ha impuestos gravámenes que van desde un 10% a un 50%, en el caso de la India y Brasil, a los que ha castigado con montos extra por las compras de crudo ruso en el caso de Nueva Delhi, y el tratamiento al expresidente y aliado, Jair Bolsonaro, en el caso de Brasilia.

La pasada semana, Trump anunció que a partir del 1 de octubre impondría nuevos aranceles del 100% a las importaciones de medicamentos farmacéuticos, del 50% a los gabinetes de cocina y tocadores de baño, 30% a los muebles tapizados y 25% a los camiones pesados.

Con información de Latinus

