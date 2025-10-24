«No a la guerra, sí a la paz», Maduro hace un llamado a Trump tras el despliegue militar en el Caribe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le hizo un llamado a la paz, en inglés, al mandatario estadounidense Donald Trump, tras las acciones de su gobierno como el despliegue de buques en aguas del Caribe y la destrucción de al menos nueve embarcaciones presuntamente del narcotráfico.

Durante la transmisión del juramento de la Comisión Promotora para la Constituyente Obrera, Maduro hizo este pronunciamiento el mismo día que Trump ofreció una conferencia de prensa con funcionarios de seguridad donde habló de su estrategia contra el narcotráfico.

“No war, yes peace, forever. No crazy war”, dijo Maduro.

Dijo que a esto se le llama “lenguaje tarzaniado” y en español tipo “Tarzán” se traduce como: “No guerra, sí paz”.

“No a la locura de la guerra, esa sería la traducción”, afirmó.

Desde el mes de septiembre, el Ejército estadounidense ha reportado la destrucción de al menos nueve embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, presuntamente cargadas con drogas, como parte de su estrategia para combatir a los grupos criminales.

Este jueves Donald Trump reiteró en conferencia de prensa que el próximo paso en su estrategia contra el narcotráfico serán los ataques por tierra.

Afirmó que aunque durante 25 años las agencias estadounidenses han estado deteniendo a los narcotraficantes, no lo habían hecho al mismo nivel que su administración.

“Llevamos años capturando embarcaciones y lo van a volver a hacer una y otra vez. No tienen miedo. Lo que puedo decirles ahora mismo es que es muy difícil encontrar cualquier embarcación flotando en este momento en el Pacífico o en el Golfo”, dijo.

“Ahora están entrando por tierra e incluso la tierra es una preocupación. La tierra será lo próximo y podríamos ir al Senado, podríamos ir al Congreso y hablarles de ello. Pero no puedo imaginar que tengan algún problema con eso”, mencionó.

El gobierno estadounidense ha señalado a Madura de liderar el llamado Cártel de los Soles y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares a quien ofrezca información que lleve a su captura.

