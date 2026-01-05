Nicolás Maduro y su esposa llegan a la corte de Manhattan para su primera audiencia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al corte de Manhattan, donde comparecerá por primera vez ante el juez este mediodía tras ser capturado el pasado sábado en Caracas y trasladado a Nueva York.

El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial. La policía tenía cerradas las calles que daban a la corte.

Maduro y Flores fueron trasladados desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn (MDC) hasta un campo en las afueras de la ciudad, desde donde abordaron un helicóptero que los trasladó hasta un helipuerto cercano a la corte de Nueva York.

La aeronave aterrizó minutos después en las inmediaciones del edificio judicial.

Posteriormente, ambos fueron conducidos en un convoy compuesto por cinco vehículos y bajo una fuerte escolta policial hasta el tribunal, según imágenes difundidas por medios estadounidenses.

Maduro, custodiado por agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), descendió con mucha dificultad y tuvo que ser ayudado por los agentes para subir a un vehículo blindado que lo condujo hasta el juzgado.

¿Qué le espera hoy a Maduro y su esposa?

Se tiene previsto que el venezolano y su esposa comparezcan ante la corte este lunes. Es probable que un juez le informe de los cargos que se le imputan y se asegure de que cuenta con un abogado defensor.

Podrían pasar varios meses o incluso más de un año antes de que Maduro sea juzgado. Los fiscales podrían llegar a un acuerdo para evitar el juicio.

Se espera que el caso de Maduro sea supervisado por el juez de distrito Alvin Hellerstein, ya que fue asignado al caso presentado en 2020.

El jurista de 92 años se ha mostrado escéptico ante los argumentos de la administración del presidente Donald Trump en otros casos de alto perfil.

Recientemente, rechazó los esfuerzos para deportar a presuntos miembros de pandillas venezolanas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, argumentando que fue invocada de forma indebida por la administración Trump.

Con información de EFE y Reuters