NASA confirma que este verano fue el más caluroso desde que hay registros

Este verano fue el más caluroso desde que comenzaron los registros globales en 1880, según científicos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la Administración Nacional estadounidense de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Record August temperatures confirmed summer 2023 was the hottest summer (June, July, August) in @nasa ’s temperature record, by a large margin.🥵

Así, de media, junio, julio y agosto registraron temperaturas 0.23 grados Celsius (0.41 grados Fahrenheit) más cálidas que cualquier otro verano registrado por la NASA, y 1.2 grados Celsius (2.1 Fahrenheit) más cálidas que la temperatura promedio de los veranos entre 1951 y 1980.

Sólo agosto fue 1.2 grados Celsius (2.2 Fahrenheit) más cálido que el promedio.

The monthly GISTEMP surface temperature analysis update has been posted. The global mean temperature anomaly for August 2023 was 1.24°C above the 1951-1980 August average. https://t.co/EDTZWLmzcs pic.twitter.com/FFNakUejBb

