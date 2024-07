Miles protestan en Tel Aviv para exigir a Netanyahu un acuerdo en Gaza antes de ir a EEUU

Miles de israelíes protestaron esta noche, como cada sábado, en Tel Aviv para exigir al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que firme de inmediato el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, que permita el retorno de todos los rehenes, antes de su viaje a Estados Unidos, a donde tiene previsto partir la noche del domingo.

“Netanyahu, firma el acuerdo antes de volar a DC” se leía en pancartas y coreaban los manifestantes, que aglutinan a familiares y seres queridos de los rehenes y una amplia amalgama de grupos civiles antigubernamentales, que exigen la dimisión del primer ministro.

#TelAviv: Undeterred by the latest escalation w/ the Houthis, throngs of Israelis are out on the streets tonight demanding a ceasefire/hostage release deal and #Netanyahu‘s immediate ousting. [Photos: Raya Barkan] pic.twitter.com/TbePoK6W7E

— Yonatan Touval (@Yonatan_Touval) July 20, 2024