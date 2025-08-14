27.7 C
San Luis Potosí
México hace lo que nosotros le decimos que haga: Donald Trump

By Redacción
WASHINGTON (United States), 14/08/2025.- US President Donald Trump speaks during an event marking the 90th anniversary of the Social Security Act, in the Oval Office at the White House, Washington, DC, USA, 14 August 2025. President Trump also delivered remarks on the federal crime crackdown in DC, and his trip to Anchorage to meet with Russian President Vladimir Putin. EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL
jueves, agosto 14, 2025

El presidente de EE.UU., Donald Trump se refirió a México al hablar sobre la reducción histórica en los cruces de migrantes indocumentados

El presidente Donald Trump dejó en claro que México hace hace lo que Estados Unidos le pide que haga en materia de seguridad fronteriza.

Lo anterior fue detallado por el mandatario estadounidense durante un encuentro con medios de comunicación en la Casa Blanca, donde presumió una reducción histórica en los cruces irregulares por parte de migrantes indocumentados.

“Estamos cerrando las fronteras y todo el mundo lo entendió, porque ahora respetan a tu país otra vez. Realmente respetan a este país de nuevo, o lo respetaban pero ahora saben que significa mucho”, argumentó.

Y México hace lo que les decimos que hagan, y Canadá hace lo que les decimos que hagan”, indicó.

Trump afirmó que antes de su llegada a la Casa Blanca las fronteras con méxico y Canadá eran “horribles”.

“Tenemos las dos fronteras. Tenemos la frontera norte, la frontera sur, y ambas eran horribles”, puntualizó.

Los cruces de migrantes indocumentados en la frontera suroeste de EE.UU. en junio descendieron a 6 mil 70, lo que marca la menor cifra desde que se lleva el registro y supera los mínimos establecidos en marzo pasado, informó el Gobierno del presidente Donald Trump.

La Casa Blanca dijo en un comunicado que los mínimos históricos de detenciones “subrayan la eficacia” de las sólidas políticas de seguridad fronteriza y las agresivas medidas de deportación del mandatario estadounidense.

La cifra de 6 mil 70 migrantes indocumentados detenidos en junio en la frontera entre EE.UU. y México es 15 por ciento menor al récord establecido en marzo cuando se detuvieron 7 mil 180 extranjeros.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destacó que el 28 de junio, la Patrulla Fronteriza registró solo 137 detenciones en toda la frontera suroeste, el total más bajo en un solo día en un cuarto de siglo.

A nivel nacional de la Patrulla Fronteriza detuvo en las fronteras a 8 mil 39, un número que también marca un mínimo histórico.

Con información de López-Dóriga Digital

