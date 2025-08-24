México exige acceso humanitario inmediato a la Franja de Gaza

El Gobierno de México por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se sumó al llamado urgente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se permita el acceso inmediato de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

La declaración del Gobierno mexicano ocurre tras la declaración de hambruna en Gaza por la ONU este viernes 22 de agosto de 2025.

“Tras la declaración de hambruna en Gaza por la Organización de las Naciones Unidas, la SRE

se suma al llamado urgente que hace la ONU, para que se permita el acceso inmediato de ayuda humanitaria en la zona afectada, al tiempo que reitera su llamado urgente a la paz”, apuntó la Cancillería en redes sociales.

La hambruna constituye una grave afrenta a la dignidad humana, que no está permitida como método de guerra y debe atenderse de inmediato”, puntualizó.

La ONU reivindicó la declaración de hambruna en la Franja de Gaza debe “llevar a la acción”, defendió la rigurosidad del informe de la CIF y dijo esperar que la “atención del mundo” vuelva al enclave para evitar así más muertes.

Así lo transmitieron responsables de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) en una intervención virtual en la sede de la organización en Nueva York.

La declaración de hambruna solo es importante en la medida en que lleve a la acción, y lo que esperamos hoy es que la atención del mundo vuelva a Gaza con una respuesta de apoyo”, urgió el director de Seguridad Alimentaria del PMA, Jean-Martin Bauer.

Mientras, Samir Elhawary, el director adjunto en funciones de los Programas de Emergencia de UNICEF afirmó que el informe “debe generar un cambio, y las recomendaciones para acciones prácticas para evitar perder más vidas están alistadas”, por lo que pidió “mayor voluntad” para ejecutarlas.

La CIF (Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria), el sistema internacional independiente sobre seguridad alimentaria más reconocido y avalado por la ONU, concluyó que la gobernación de Gaza, la zona más habitada de la franja, está en hambruna (fase 5 de la clasificación).

También advirtió que las gobernaciones del sur de Jan Yunis y Deir el Balah están en emergencia (fase 4) y podrían entrar pronto en hambruna.

Cin información de Lopez-Dóriga Digital