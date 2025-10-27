«Melissa» ya es huracán categoría 5; se esperan inundaciones catastróficas en Jamaica y vientos intensos en Cuba

EFE.- El huracán «Melissa», que el martes era una tormenta tropical en el mar Caribe, ha alcanzado la categoría 5, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que prevé vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas que empeorarán en Jamaica durante el día y hasta esta noche.

La previsión es que «Melissa» golpee como huracán a Jamaica este lunes y a Cuba el martes o el miércoles, además de causar lluvias en Haití y en República Dominicana, donde un millón de usuarios se quedaron sin agua.

Desde el Centro Nacional de Huracanes se exhortó a la población jamaiquina que no abandone su refugio seguro, ya que hasta mañana —martes— existe un alto riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos.

Además, les recordó que «los vientos de carácter destructivo, especialmente en las zonas montañosas, comenzarán esta noche y podrían ocasionar daños graves en infraestructuras, cortes de energía y de comunicaciones de larga duración, dejando comunidades aisladas».

También se prevén marejadas ciclónicas y olas peligrosas a lo largo de la costa sur hasta el martes.

En Haití y en República Dominicana se espera que las condiciones propias de tormenta tropical lleguen hasta el final del martes y se prolonguen en el miércoles, ahí, también se advierte de inundaciones, deslizamientos de tierra y de probables aislamientos de comunidades.

En regiones del este de Cuba, se espera que las lluvias caigan con fuerza y los vientos soplen con gran intensidad durante la tarde-noche del martes.

Con información de Latinus