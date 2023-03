Mattel lanza una Barbie inspirada en Katya Echazarreta, la primera mexicana en viajar al espacio

EFE.- La compañía Mattel conmemoró el Día Internacional de la Mujer con siete muñecas Barbie inspiradas en mujeres que han hecho carrera en los campos de la ciencia y la tecnología, como las hermanas Wojcicki y Katya Echazarreta, la primera mexicana en viajar al espacio.

Esta serie de muñecas tiene como objetivo mostrar a las niñas que tienen “un potencial ilimitado” e interesarlas en unos campos educativos y profesionales en los que las mujeres son minoría.

Cada una de las Wojcicki tendrá su muñeca, así como Susan, directora ejecutiva de YouTube; Anne, directora ejecutiva de la compañía de pruebas caseras de ADN 23andMe, y Janet, profesora de Pediatría y Epidemiología en la Universidad de California, San Francisco.

También la ingeniera y conductora de un programa de divulgación científica, la mexicana Katya Echazarreta; la científica espacial y educadora Maggie Aderin-Pocock, de Reino Unido; la microbióloga e investigadora marina Antje Boetius, de Alemania, y la cofundadora del programa de educación científica ETU, Yinuo Li, de China.

Las mujeres representan menos de un tercio de la fuerza laboral en ciencia y tecnología, dice Mattel en el comunicado divulgado con motivo el Día de la Mujer.

“Barbie se dedica a mostrar a las mujeres que son modelos a seguir de todos los orígenes, profesiones y nacionalidades para que las niñas de todo el mundo puedan verse en carreras que no siempre parecen accesibles”, dijo Lisa McKnight, vicepresidenta ejecutiva y directora global de Barbie & Dolls de Mattel.

“STEM es un campo donde las mujeres no están representadas proporcionalmente y nuestra esperanza es que honrar a estas siete líderes en ciencia y tecnología alentará a las niñas a seguir su pasión en este campo”, agregó.

Anne Wojcicki, cofundadora y directora ejecutiva de 23andMe, señaló que se siente honrada de celebrar el Día Internacional de la Mujer este año “con Barbie junto a mi familia y estas otras mujeres poderosas en roles de liderazgo STEM“.

“Espero que compartir nuestras historias aliente a las jóvenes a probar algo nuevo, enfrentar algo que pueda asustarlas y ver los desafíos como oportunidades emocionantes”, subrayó.

Su hermana Janet dijo que sabe por experiencia que “los modelos a seguir son esenciales para que las jóvenes vean lo que es posible”. “Cuando comenzaba mi carrera, luché por encontrar historias inspiradoras de otras mujeres que se destacan en STEM, y especialmente en la epidemiología”, añadió.

“Al crecer, no me imaginé que tendría una carrera en tecnología”, afirmó Susan Wojcicki, la CEO de YouTube.

“Mis hermanas y yo encontramos trabajos que amamos y descubrimos cuán creativas y satisfactorias pueden ser las carreras en STEM para las mujeres”, agregó.

Además de las muñecas, Mattel creó un corto con Susan Wojcicki para YouTube en el que la directiva responde preguntas sobre el empoderamiento y comparte las lecciones que ha aprendido.

Barbie también rinde homenaje a todas las mujeres inspiradoras para otras a través de un episodio especial de la serieBarbie You Can Be Anything (Puedes ser todo lo que te propongas).

Como parte de su compromiso de “nivelar el campo de juego para las niñas a nivel mundial”, Barbie estableció el Proyecto Barbie Dream Gap en 2018, una iniciativa global de varios años creada para crear conciencia sobre los factores que impiden que las niñas alcancen su máximo potencial.

Desde su lanzamiento, la marca ha comprometido más de 1.5 millones de dólares a través del proyecto.

